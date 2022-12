Un nouveau plus bas pour l’Allemagne, la Croatie montre son âge et le Japon ne veut tout simplement pas s’allonger : cinq points à retenir de la 12e journée de la Coupe du monde 2022

12e journée de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) pourrait bien avoir été le plus fou du tournoi à ce jour, alors que les poids lourds tombent; les outsiders ont eu leur journée; et tout nous a généralement rappelé pourquoi nous AIMONS le football.

Voici FFT cinq grands points à retenir de l’avant-dernière portion de l’action de groupe au Qatar…

“Les Allemands gagnent toujours” – sauf qu’ils ne le font pas

(Crédit image : Alexander Hassenstein/Getty Images)

“Le football est un jeu simple”, a commencé Gary Lineker après que l’Angleterre se soit rendue en Allemagne de l’Ouest aux tirs au but à Italia ’90. “22 hommes poursuivent un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent toujours.”

À l’époque, cette citation n’était pas si loin de la vérité littérale – les Allemands étaient une force avec laquelle il fallait compter, remportant cette Coupe du monde et les Euros six ans plus tard – mais après leur deuxième sortie consécutive en phase de groupes… Pas si beaucoup.

Nous savions avant ce tournoi que l’Allemagne était une équipe en transition, mais la jeune équipe de Hansi Flick contenait plus qu’assez de qualité pour naviguer confortablement dans un groupe contenant également l’Espagne, le Japon et le Costa Rica – du moins semblait-il.

Malgré un match nul 1-1 avec l’Espagne lors de la 2e journée et une défaite 4-2 lors d’un affrontement de groupe final désordonné contre le Costa Rica, la défaite 2-1 de l’Allemagne contre le Japon en ouverture du tournoi a finalement fait pour eux ; ils ont été intimidés dans ce jeu, ressemblant à l’ombre des formidables équipes allemandes des années passées.

Ils ont également payé le prix du gaspillage devant le but : l’Allemagne a eu (jusqu’à présent) 17 grandes chances (cinq de plus que le deuxième pays le mieux placé, la France) – et a marqué avec seulement six d’entre elles.

Si quelqu’un le peut, le Japon peut

(Crédit image : Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Peu de gens auront imaginé les chances du Japon de sortir d’un groupe comprenant deux des trois derniers vainqueurs de la Coupe du monde – mais ils se sont clairement imaginés.

Le coup d’envoi de leur campagne en venant de l’arrière pour battre l’Allemagne 2-1 a permis aux Samurai Blue de bien se diriger vers leur deuxième match contre le Costa Rica – qu’ils ont en quelque sorte perdu 1-0 à cause, eh bien, du football.

Cela signifiait qu’ils avaient probablement besoin d’un résultat contre l’Espagne – qui avait battu le Costa Rica 7-0 – s’ils voulaient atteindre les huitièmes de finale pour la quatrième fois et la deuxième Coupe du monde consécutive.

Alors bien sûr, ils sont allés faire exactement ce qu’ils ont fait à l’Allemagne, passant d’un but à un triomphe 2-1 – et ils l’ont fait avec juste 17,7% de possession, le chiffre le plus bas enregistré dans l’histoire de la Coupe du monde (s’ouvre dans un nouvel onglet).

La deuxième victoire historique du Japon de sa plus grande performance en Coupe du monde (ils n’ont jamais été au-delà des 16 derniers) leur a permis de s’assurer la première place du groupe – devenant ainsi la première nation asiatique à le faire depuis 2002, quand eux et la Corée du Sud ont co-organisé le finales et les deux ont réussi l’exploit.

Unai Simon en faute alors que l’Espagne flirte avec la catastrophe

(Crédit image : FIFA via Getty Images)

Lorsque l’Espagne a pris l’avantage contre le Japon grâce à Alvaro Morata après 12 minutes, il semblait que La Roja était en route vers une victoire de routine. Ce but a placé l’équipe de Luis Enrique en tête du groupe E avec sept points et il n’y avait aucun signe de ce qui allait arriver car ils sont restés en tête tout au long de la première mi-temps.

Mais tout comme ils l’ont fait contre l’Allemagne lors de leur match d’ouverture, le Japon a produit une riposte émouvante en seconde période. D’un point de vue espagnol, cela n’a pas fait un bon visionnage. Le gardien Unai Simon n’a pas semblé à l’aise avec ses pieds dans cette Coupe du monde et a donné le ballon avant l’égalisation du Japon, un effort à longue portée de Ritsu Doan qu’il aurait dû sauver mais ne pouvait que pousser dans le coin de son rapporter. Sa forme est un souci avant les huitièmes de finale.

Le deuxième du Japon était controversé car il semblait que le ballon était sorti du jeu avant qu’Ao Tanaka ne marque, mais l’Espagne avait le contrôle total et l’équipe de Luis Enrique n’a pas pu retrouver le chemin du match après cela. À un moment donné, ils étaient même partis alors que le Costa Rica prenait brièvement l’avantage contre l’Allemagne. Et bien qu’ils aient réussi à s’en sortir, c’était en quelque sorte un signal d’alarme. Un tel laisser-aller s’avérera désormais beaucoup plus coûteux.

Il n’y a pas que la Belgique qui avait l’air vieux

(Crédit image : Getty Images)

Une grande partie du discours entourant la Belgique s’est concentrée sur son âge, Kevin De Bruyne commençant le premier le récit en suggérant que la nation ne pourrait pas gagner la Coupe du monde parce que “nous sommes trop vieux”.

Cependant, il n’y a pas que la Belgique qui avait l’air vieille lors de son dernier match du Groupe F. En effet, la Croatie a été lente sur le terrain, jouant sans véritable rythme alors que le match s’est terminé sur un 0-0 très terne. Aucun joueur sur le terrain ne semblait capable de saisir le match par la peau du cou pour la Croatie, même avec des joueurs comme Luka Modric et Ivan Perisic.

Les deux semblaient légèrement fatigués et, alors que Modric affichait toujours ses qualités habituelles, le joueur de 37 ans avait parfois du mal avec le rythme du jeu et ne pouvait toujours pas imposer son influence. À en juger par leurs performances en phase de groupes contre le Maroc et la Belgique, il semble douteux qu’ils aillent loin dans le tournoi.

Le joueur principal qui avait l’air excitant pour la Croatie était Josko Gvardiol, un défenseur de 20 ans qui a mis son corps en jeu pour empêcher la Belgique de marquer, assurant la place de son pays dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Sans lui, et ils auraient bien pu encaisser face à une pauvre Belgique.

Le Maroc devient la cinquième équipe africaine à dominer un groupe de la Coupe du monde

(Crédit image : Getty Images)

Depuis 1998, aucune nation africaine n’a réussi à terminer vainqueur d’un groupe de la Coupe du monde, mais le Maroc a finalement mis fin à cette période de 24 ans en terminant premier du groupe F.

Bien qu’il s’agisse d’un groupe certes pauvre contenant la Belgique, la Croatie et le Canada, l’exploit est toujours admirable – surtout si l’on considère que le Maroc n’a pas eu beaucoup de chance de se qualifier pour les huitièmes de finale, et encore moins de gagner le groupe.

Suivant les traces de l’équipe du Maroc de 1986, du Cameroun en 1990 et du Nigeria en 1994 et 1998, cette équipe marocaine à la Coupe du monde 2022 a même réussi à rester invaincue lors de ses trois matchs, accumulant sept points grâce à son solide travail d’équipe et à son approche disciplinée. Jeux.

Ils ont réussi à repousser la pression croate lors de leur match d’ouverture et à s’échapper avec un match nul 0-0, avant de battre la Belgique avec une victoire 2-0 lors du match suivant. Une victoire 2-1 contre le Canada, déjà éliminé, leur a assuré la tête du groupe, reproduisant ce que leur nation avait fait en 1986.

Une nation africaine n’a jamais réussi à atteindre les demi-finales de l’histoire de la Coupe du monde – le Maroc ne pourrait-il pas être le premier, n’est-ce pas ?