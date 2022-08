Un nouveau pliable vivo est attendu en septembre sous le nom de X Fold S

Vivo prévoit trois lancements de téléphones distincts dans un proche avenir. L’appareil le plus attendu est le nouveau pliable qui devrait concurrencer les Galaxy Z Fold4, Mix Fold 2 et Mate Xs 2 en Chine.

Selon Station de discussion numériquele téléphone s’appellera X Fold S et arrivera en septembre.

vivo X Fold

Avant l’arrivée pliable, un nouveau iQOO Z6 est en route. Nous soupçonnons qu’il aura une charge rapide 5G et 80W, mais nous devons attendre un peu plus de la sous-marque vivo pour en savoir plus. Il existe également un iQOO Neo7 qui fonctionnera sur le chipset Dimensity 9000+.

Ces trois lancements seraient programmés et des événements se préparent. D’autres appareils sont attendus jusqu’à la fin de l’année, y compris la série phare X90.

Station de discussion numérique ajouté plus de détails apparaîtront une fois que Qualcomm annoncera son chipset phare de nouvelle génération, qui arrivera fin novembre.

