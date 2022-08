Un nouveau plan de surveillance signifie un examen plus approfondi de la police de Saint-Louis

ST. LOUIS (AP) – Huit ans après que la mort de Michael Brown a poussé la région de Saint-Louis au premier plan du débat national sur la responsabilité de la police, les élus de la ville et ses associations de police sont en désaccord sur un nouveau plan de surveillance.

Le maire de Saint-Louis, Tishaura Jones, une démocrate progressiste élue l’année dernière en partie sur sa promesse de tenir la police plus responsable, a promulgué ce mois-ci un projet de loi créant une division de la surveillance civile, une agence indépendante chargée d’enquêter sur les allégations d’inconduite policière et d’utilisation de incidents de force.

Jones, qui est noir, a déclaré lors d’une conférence de presse avant la signature du projet de loi du 3 août que les Noirs de Saint-Louis sont plus de quatre fois plus susceptibles d’être soumis à la force par la police que les Blancs.

“La responsabilité est la première étape dans l’établissement de la confiance, et cela renforcera notre service d’application de la loi et de police à long terme”, a déclaré Jones.

Le nouveau plan a suscité une réponse sévère de la St. Louis Police Officers Association et d’un petit groupe d’officiers, la Ethical Society of Police, une association qui représente en grande partie des officiers noirs. La St. Louis Police Leadership Organization, représentant des officiers ayant le grade de sergent et au-dessus, s’est également opposée au changement.

Les trois associations de police se sont regroupées dans une action en justice visant à obtenir une injonction empêchant la loi d’entrer en vigueur en septembre.

Sherrie Hall, avocate de la Ethical Society of Police, a déclaré que les officiers acceptaient la responsabilité, mais que la nouvelle loi était défectueuse car certaines parties de celle-ci étaient en conflit avec la loi sur la déclaration des droits des officiers du Missouri. Par exemple, la loi de Saint-Louis permet aux agents d’être interrogés par des enquêteurs de surveillance immédiatement après un incident, sans voir la plainte ni faire appel à un avocat.

“Ces choses sont importantes”, a déclaré Hall. « Ils sont importants si vous voulez avoir une force de police efficace et être en mesure de recruter et de retenir des agents. Ils sont importants parce qu’un officier devrait avoir la capacité de savoir de quoi il est accusé avant de faire une déclaration et d’y réfléchir.

Hall craint également que de bons officiers ne soient ciblés si un membre du conseil est simplement anti-police.

La mort de Brown et la mort d’autres personnes aux mains de la police “ont poussé la surveillance civile et la responsabilité de la police sous les projecteurs nationaux”, selon un rapport de 2018 du ministère américain de la Justice.

Brown, un Noir de 18 ans, a été tué par balle lors d’une confrontation de rue avec l’agent Darren Wilson le 9 août 2014. Wilson a ensuite été innocenté de tout acte répréhensible, mais la fusillade a conduit à des mois de manifestations souvent violentes.

L’incident s’est produit à proximité de Ferguson, dans le Missouri, et non à Saint-Louis. Mais l’examen qui en a résulté a mis en lumière les relations parfois troublées et conflictuelles entre la police et les hommes noirs dans toute la région de Saint-Louis.

Ce projecteur est devenu plus brillant après la mort de George Floyd aux mains d’un officier de Minneapolis en 2020. Aujourd’hui, plus de 200 conseils de surveillance existent à travers le pays, bien qu’ils ne couvrent qu’une fraction des quelque 18 000 services de police.

Comment bien ils font est à débattre. Les informations compilées par Mapping Police Violence ont révélé que le nombre de personnes tuées par la police chaque année est resté constant, légèrement supérieur ou inférieur à 1 100 chaque année depuis 2013.

“L’un des principaux défis des programmes de surveillance est le peu de preuves empiriques démontrant leur efficacité”, indique le rapport du ministère de la Justice.

Les responsables de Saint-Louis espèrent que la nouvelle approche est un pas dans la bonne direction. Il remplace un processus d’examen établi en 2015, l’année suivant la mort de Brown. Dans le cadre de ce processus, les plaintes pour inconduite et recours à la force faisaient d’abord l’objet d’une enquête interne au sein du service de police, puis éventuellement examinées par un conseil de surveillance civile. Mais la plupart des cas se sont terminés par l’examen interne de la police.

La nouvelle Division de la surveillance civile sera dirigée par un commissaire, l’agent du FBI à la retraite Matthew Brummund, et dotée de 10 enquêteurs. Le conseil de surveillance composé de neuf membres peut faire des recommandations, mais le service du personnel décide quand la discipline est appropriée. Les appels vont à la Commission de la fonction publique.

La loi établit également une nouvelle unité sous la direction du procureur de circuit Kim Gardner pour enquêter sur les problèmes de recours à la force. Gardner et la police ont une longue histoire de coups de tête.

En 2019, Gardner a placé des dizaines d’officiers sur une «liste d’exclusion», leur interdisant de porter plainte. La liste a été élaborée après qu’un groupe national a accusé les officiers d’avoir publié des commentaires racistes et anti-musulmans sur les réseaux sociaux.

En 2020, Gardner a intenté une action en justice accusant la ville, la St.Louis Police Officers Association et d’autres d’un complot coordonné et raciste visant à la forcer à démissionner. Le procès alléguait des violations de la loi Ku Klux Klan de 1871, qui a été adoptée pour contrecarrer les efforts visant à nier les droits civils des minorités raciales. Un juge a finalement rejeté le procès.

sergent. Mickey Owens, président de la St. Louis Police Leadership Organization, a qualifié de “carrément effrayant” le fait de confier à Gardner un rôle dans l’enquête sur les fusillades policières.

Un rapport de 2021 du cabinet d’avocats Arch City Defenders de Saint-Louis a révélé que des agents de Saint-Louis avaient tué 69 personnes de 2009 à 2019. Cinquante-huit des personnes tuées étaient noires.

Parmi eux se trouvait Anthony Lamar Smith. L’officier blanc Jason Stockley et son partenaire ont tenté de coincer Smith en décembre 2011 après avoir observé ce qu’ils pensaient être une transaction de drogue sur un parking de restauration rapide. Smith est parti, frappant presque les officiers.

Au cours de la poursuite qui a suivi, Stockley a déclaré: “Je vais tuer ce (juron), ne le savez-vous pas”, selon l’audio de la dashcam utilisée comme preuve lors de son procès.

Smith, 24 ans, a été mortellement abattu par Stockley à la fin de la poursuite. Lors de son procès en 2017, Stockley a déclaré qu’il pensait que Smith cherchait une arme à feu trouvée à l’intérieur de la voiture de Smith. Les procureurs ont allégué que Stockley avait posé l’arme.

Stockley a été acquitté, entraînant des semaines de manifestations souvent violentes.

L’activiste John Chasnoff fait pression pour une nouvelle forme de meilleure surveillance de la police à Saint-Louis depuis 23 ans.

“Je pense que c’est un grand pas en avant”, a déclaré Chasnoff à propos du nouveau plan. « Il est très difficile pour une organisation d’enquêter sur elle-même, de se tenir responsable. Ceci, pour la première fois, retire ces enquêtes du service de police et je pense que c’est un grand pas vers l’équité et des enquêtes impartiales.

Jim Salter, Associated Press