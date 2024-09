Un nouveau photographe de Bothwell capture un ours noir après deux ans de recherche – SteinbachOnline.com

Après deux années de recherche acharnée, un photographe animalier de New Bothwell a finalement atteint son objectif de capturer des images d’un ours noir dans son habitat naturel.

Jen Normand, accompagnée de sa tante, s’est lancée samedi dans un voyage vers Bird River, qui s’est avéré être un voyage crucial.

« Et nous roulions sur cette belle route de gravier, des arbres de chaque côté de nous et de l’eau de l’autre côté des arbres. Et nous avons arrêté la Jeep toutes les minutes, et nous avons levé les yeux, nous avons tous les deux levé les yeux, nous avons tous les deux vu quelque chose de noir. Et elle était excitée, ‘Jen ! Prends ton appareil photo ! Prends ton appareil photo !’ »

Normand était ravi de confirmer qu’ils avaient bel et bien repéré un ours noir.

« J’ai donc pu prendre quelques photos. Elle a traversé la route et elle est restée là un moment à nous observer. Malheureusement, d’autres personnes sont arrivées et ont tout gâché en la traitant de chat. Puis elle s’est enfuie dans les buissons. Mais j’ai réussi à prendre quelques photos, ce qui était passionnant. »

L’excitation du moment a rendu difficile pour Normand de garder ses mains stables, mais elle a savouré cette opportunité. Elle a noté que les premières rencontres avec la faune sont toujours mémorables.

Malgré les fréquentes observations d’ours dans le sud-est du Manitoba cette année, l’horaire chargé de Normand la limite à de courtes excursions en soirée ou à des voyages de fin de semaine lorsque le temps le permet.

Son printemps lui a aussi apporté la joie d’apercevoir des bébés coyotes enjoués. Pour l’avenir, Normand a quelques autres cibles fauniques en tête.

« J’aimerais vraiment voir un lynx et un lynx roux. Ce sont deux espèces que j’essaie vraiment de trouver également. Je vais sûrement voyager un peu plus loin, mais ça en vaudra la peine. »

Un loup est aussi sur sa liste de souhaits photographiques. Ayant commencé la photographie animalière il y a quelques années seulement, Normand aime passer son temps libre à explorer les régions rurales à la recherche d’animaux.