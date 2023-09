Un nouveau partenariat vise à « transformer » les résidences pour personnes âgées grâce à l’immobilier, aux soins et à la technologie – Actualités

(Crédit photo : Monty Rakusen/Getty Images)

Une communauté de Brentwood, Tennessee, de résidences-services et de soins de la mémoire est le point de lancement d’un nouveau partenariat qui vise à créer un centre d’innovation pour les solutions technologiques et de données pour le secteur des résidences pour personnes âgées ainsi qu’un nouveau modèle de soins dans le cadre.

La Senior Living Transformation Company s’est associée à la société d’investissement immobilier Omega Healthcare Investors, basée à Hunt Valley, dans le Maryland, pour acquérir The Rivers at Maryland Farms, une communauté de résidence pour personnes âgées de 113 logements. La communauté, anciennement gérée par Sunrise Senior Living, sera un projet pilote pour le Senior Living Transformation Center. Kalven Senior Living, une nouvelle société d’exploitation de résidences pour personnes âgées basée à Murfreesboro, Tennessee, gérera la communauté.

En mettant l’accent sur les solutions logicielles, la Senior Living Transformation Company a récemment été créée par l’investisseur et fondateur Arnold Whitman, président exécutif de Formation Capital et associé directeur de Generator Ventures ; le propriétaire et exploitant Chip Gabriel, président exécutif de Generations ; le directeur de l’exploitation et associé Cory Bennett, plus récemment directeur général de Formation Capital, qui dirigera les efforts d’investissement ; et Joelle Poe, directrice des soins de santé et des produits, PDG et présidente de Centered Care, qui dirigera la stratégie et la mise en œuvre de la vision de l’entreprise.

Leur objectif, selon un communiqué de presseest de « transformer les résidences pour personnes âgées grâce à la convergence de l’immobilier, des soins et de la technologie ».

« Le secteur des résidences pour personnes âgées a été mis au défi au cours des dernières années par une pandémie mondiale, de graves pénuries de main-d’œuvre, l’interruption de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation, les problèmes des marchés financiers et l’évolution démographique des clients que nous servons », a déclaré Whitman dans un communiqué. « Avec de nombreux opérateurs qui se concentrent sur les fondamentaux des opérations, nous fournirons des soins et une valeur économique grâce à l’innovation pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’industrie aujourd’hui afin que nous puissions continuer à servir les personnes âgées dans le futur. »

Bennett a dit Résidence pour personnes âgées McKnight que la COVID-19 a accéléré le flux de capitaux vers l’innovation dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Il a qualifié la pandémie d’« événement contraignant » qui a mis en évidence les faiblesses et les opportunités des modèles existants de fonctionnement et de soins des résidences pour personnes âgées.

La Senior Living Transformation Company, a-t-il déclaré, a l’intention d’examiner et de tester des produits et services qu’elle considère comme bénéfiques pour les communautés de personnes âgées. L’idée est d’accélérer l’adoption de la technologie et de démontrer comment les programmes et les soins destinés aux personnes âgées créent également de la valeur dans l’investissement immobilier.

Dans un premier temps, a déclaré Bennett, la société pilotera ALIS, une solution logicielle de dossier de santé électronique/dossier électronique d’administration de médicaments/gestion de la relation client de Medtelligent, et Sage, un système d’appel électronique, pour accéder aux données collectées par ces systèmes. L’objectif final est de définir et d’établir de nouvelles normes pour mesurer la performance et la qualité des résidences pour personnes âgées, sur la base des données et des informations générées par les programmes pilotes.

« Nous pouvons utiliser ces données pour prendre soin intelligemment de nos résidents d’une manière qui n’a pas été faite – ou du moins bien faite – historiquement », a déclaré Bennett. «Nous avons l’intention de tester des technologies qui profitent aux déterminants sociaux de la santé – le sentiment de communauté, la solitude, la communication, l’anxiété – qui réduisent le risque de chute, optimisent le personnel et les horaires, améliorent la nutrition, rendent nos résidents plus actifs et prennent soin d’eux de manière prescriptive afin de réduire les hospitalisations. ou des événements émergents.

Les opérateurs disposent d’une suite de technologies qu’ils utilisent généralement pour les dossiers de santé électroniques, les réparations, la maintenance et les ressources humaines, a déclaré Bennett. Cependant, personne n’a « repoussé les limites » de ce qui peut être fait avec les technologies disponibles et émergentes sur le marché plus large au sein d’une communauté de résidences pour personnes âgées, a-t-il ajouté.

« Nous aimons dire que notre objectif n’est pas de fournir des soins de santé – c’est une portée trop étroite », a déclaré Bennett. « Nous avons l’intention de prendre soin de manière holistique des besoins de nos résidents – physiques, sociaux, émotionnels, spirituels – de l’être humain tout entier. C’est un soin humain. Il s’agit d’une approche nouvelle qui n’a jamais été essayée auparavant dans notre industrie.

En fin de compte, a déclaré Bennett, l’entreprise recherche des partenaires proposant des produits et des services qui peuvent aider les membres du personnel des résidences pour personnes âgées à offrir une meilleure expérience aux résidents et à rendre les opérations plus efficaces, tant du point de vue des processus commerciaux que de l’économie.

La Senior Living Transformation Company recherche activement davantage de communautés à acquérir, a déclaré Bennett, dans le but de mettre en œuvre des technologies de base, puis d’appliquer ce qu’elle a appris à ces communautés supplémentaires au fil du temps.

Il a ajouté que l’entreprise envisage l’ensemble du continuum des résidences pour personnes âgées – vie autonome, vie assistée et soins de la mémoire – avec le potentiel de s’étendre aux communautés de santé comportementale résidentielles gériatriques à l’avenir. Les soins infirmiers qualifiés ne font pas partie des priorités de l’entreprise pour le moment, a déclaré Bennett, ajoutant que le logement actif pour adultes ne convient pas non plus au modèle.