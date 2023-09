Un nouveau paramètre Facebook indique à Meta de ne pas utiliser vos données pour l’IA

Meta, le créateur de Facebook et Instagram, a introduit jeudi un nouveau paramètre de confidentialité qui vous permet de demander, s’il vous plaît, à l’entreprise de ne pas utiliser vos données pour entraîner ses modèles d’IA.

Enterré dans les régions inférieures du centre de confidentialité de Facebook – une partie du site Web que la plupart des gens ne visitent probablement jamais – vous trouverez une entrée intitulée Droits des personnes concernées par l’IA générative. « Ce formulaire est l’endroit où vous pouvez soumettre des demandes liées à l’utilisation de vos informations tierces pour la formation de modèles d’IA générative », explique Facebook aux voyageurs fatigués qui ont réussi à tomber sur la page.

Ici, vous trouvez trois options. Vous pouvez indiquer à Facebook que vous souhaitez accéder, télécharger ou corriger des informations personnelles, dire que vous souhaitez supprimer ces informations personnelles ou remplir une zone de texte vide si vous « rencontrez un problème différent ».

« En fonction de l’endroit où les gens vivent, ils peuvent être en mesure d’exercer leurs droits en tant que personnes concernées et de s’opposer à ce que certaines données soient utilisées pour entraîner nos modèles d’IA », a déclaré Thomas Richards, porte-parole de Meta. « Nous n’avons lancé aucune fonctionnalité d’IA générative pour les consommateurs sur nos systèmes et le grand modèle de langage open source Llama 2 n’a pas été formé sur les données des utilisateurs Meta. » Richards a partagé un lien vers une entrée dans Les méta Centre de confidentialité publié il y a quelques mois avec des détails sur c’est approche de la construction de l’IA.

Le formulaire vous demande ensuite votre nom, votre adresse e-mail et votre pays de résidence. Vous cliquez sur Soumettre, le site Web vous dit : « Merci d’avoir contacté Facebook. Vous devriez recevoir une réponse par e-mail sous peu. À ce stade, vous souhaiterez probablement accomplir une sorte de rituel occulte pour vous assurer que les dieux des données entendent votre appel.

Le leaders de l’industrie technologique dire que l’IA va bientôt détruire notre monde. Mais si vous êtes vraiment préoccupé par le fait que vos données soient balayées pour entraîner l’intelligence artificielle, il y a de nombreuses raisons de penser que ce nouveau formulaire Facebook pourrait être une perte de temps.

Comme l’explique Facebook, des modèles comme ceux que Meta construit analysent des éléments de données provenant de diverses sources. Certaines de ces données proviennent des éléments que vous saisissez dans Meta lui-même sur Facebook, Instagram et d’autres applications. Ce formulaire ne vous aidera pas. Pensiez-vous qu’il s’agissait de vos données ? Il existe d’autres façons de supprimer quelques des données que vous avez remises à Meta, mais il n’y a aucun moyen de s’opposer à ce que l’entreprise les utilise pour l’IA. Meta a construit un nombre incalculable d’algorithmes et d’outils d’IA sur vos informations, bien que la société affirme que son Modèle de langage LLaMA 2 n’a pas été construit sur les données des utilisateurs.

Ce formulaire concerne uniquement les « données de tiers » que Meta a récupérées, achetées ou concédées sous licence auprès de sources extérieures. Quelles sources, exactement ? Vous ne le saurez peut-être jamais.

Lorsque vous inscrivez votre nom et votre email dans ce formulaire, il est difficile de savoir ce que Meta fera ensuite. Vraisemblablement, l’entreprise dispose d’une sorte de recherche automatisée qui examine les données de formation pour ses modèles d’IA génératifs afin de trouver des correspondances exactes pour votre nom et votre adresse e-mail. Même si nous supposons que Meta fait un effort rigoureux dans sa recherche, il est ridicule de penser que les seules données qui pourraient vous concerner incluront votre nom complet ou votre adresse e-mail.

« Les critères se limitent au nom et à l’adresse e-mail afin de minimiser la quantité d’informations que les gens doivent partager », a déclaré Richards.

Peut-être que s’il existe des informations sur vous qui ne permettent pas de vous identifier nommément, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Mais beaucoup de gens ont une objection quasi morale à ce que des sociétés géantes aspirent des données les concernant, les traitent via une sorte de machine opaque, puis les diffusent via un robot au comportement imprévisible. Cette objection morale vous donne-t-elle des droits légaux ? Seulement dans quelques endroits dotés de lois régissant spécifiquement l’intelligence artificielle et la vie privée.

C’est probablement la raison pour laquelle le formulaire vous demande d’indiquer votre pays de résidence. Il semble que Meta accorde à certaines personnes des droits limités pour intercepter leurs données en fonction de leur lieu de résidence. Dans certains endroits, l’entreprise a une obligation réglementaire de le faire. « Droits de la personne concernée » est un terme juridique standard désignant les droits dont vous disposez, en tant que sujet de la collecte de données, de supprimer, d’accéder ou de modifier ces informations en vertu de certaines lois locales. Au Royaume-Uni et au Canada, par exemple, il existe des règles concernant la suppression des données des consommateurs. Ce n’est pas le cas aux États-Unis, du moins au niveau fédéral. Si Meta vous demande où vous habitez, cela peut signifier que l’entreprise n’accédera pas à votre demande si vous vous trouvez dans un pays où elle n’est pas obligée de le faire.

« Soumettre une demande ne signifie pas que vos informations tierces seront automatiquement supprimées de nos modèles de formation en IA », a déclaré Richards. « Nous examinons et répondons à ces soumissions conformément aux lois locales, car différentes juridictions ont des exigences différentes. »

Mise à jour, 31 août, 17h40 : Cet article a été mis à jour avec un commentaire de Meta.