Un nouveau page-turner suit le chagrin et les bushmen profondément dans la nature sauvage de Shuswap

Gail Anderson-Dargatz, auteur de Shuswap de renommée internationale, a publié ce mois-ci son dernier roman, The Almost Widow. Le 19 mai, il figurait déjà à la fois sur la liste des best-sellers des librairies indépendantes canadiennes et sur la liste des best-sellers Canadian Fiction du Globe and Mail. Ce qui suit est une partie d’une interview par e-mail avec la journaliste d’Observer Martha Wickett.

• Je suis curieux d’entendre votre déclaration selon laquelle l’écriture de ce livre a rajeuni votre vie d’écrivain. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet?

La plupart d’entre nous ont atteint un point où notre carrière n’a plus la même énergie qu’avant. J’ai atteint ce point au début de la cinquantaine lorsque j’ai même envisagé d’abandonner complètement l’écriture. Mais ensuite j’ai décidé de retrouver la pièce par écrit. Pour moi, cela signifiait m’éloigner du roman littéraire et me tourner vers d’autres genres, le thriller commercial notamment. J’ai demandé à mon agent si elle pensait que je devrais écrire un thriller en pensant qu’elle dirait probablement non, mais elle a dit oui et m’a trouvé un éditeur de soutien chez HarperCollins. J’ai d’abord écrit La Presque Femme puis La Presque Veuve et j’ai retrouvé le plaisir d’écrire. Cela ne veut pas dire que j’arrêterai d’écrire de la littérature. En fait, je ne pense pas pouvoir m’empêcher d’apporter quelque chose de ma sensibilité littéraire dans le thriller. La semaine dernière, Jamie Portman a écrit dans un article de Post Media que The Almost Widow « est, assurément, un roman de suspense, mais il défie également la classification pratique comme un simple thriller en pleine nature. Il peut également être qualifié d’œuvre de fiction littéraire sérieuse. J’ai été ravi de voir cela alors que je travaillais dur pour élever l’écriture tout en maintenant les attentes des lecteurs pour le genre.

• Était-ce un roman relativement rapide à écrire ? Et quelle a été la meilleure chose à propos de l’écrire et qu’est-ce qui a été le plus difficile ?

J’ai tellement appris en écrivant des fictions commerciales. Le plus important : planifier et structurer entièrement le roman avant de s’asseoir pour écrire le brouillon de découverte. Je commence maintenant par écrire un synopsis, puis un plan de chapitre, avant de me plonger dans l’écriture. Cela économise énormément de temps et d’efforts, car j’ai une carte pour me guider. Il m’a fallu neuf ans pour écrire The Spawning Grounds. Il m’a fallu deux ans pour écrire La Presque Veuve.

La meilleure chose à propos de l’écriture de The Almost Widow est aussi la chose la plus difficile : les rebondissements de l’intrigue ! Alors que je sculptais le plan du chapitre, et même bien dans l’écriture, les rebondissements n’arrêtaient pas de surgir et de me surprendre et, bien sûr, cela signifiait de grands changements dans l’écriture que j’avais déjà faite. Mais je me suis beaucoup amusé à revenir en arrière et à ébaucher les éléments nécessaires pour que les rebondissements de l’intrigue fonctionnent.

• J’aimerais poser des questions sur les expériences de type surnaturel dans le livre, lorsque la silhouette de Ben est apparue à Piper et Noah.

Je ne pense pas avoir écrit un livre sans fantôme ou sosie. Ici, le fantôme du mari, Ben, est un moyen utile de montrer sa présence continue pour mon protagoniste, Piper, après sa disparition, et que, dans son chagrin, elle ne peut pas le laisser partir. Mais j’honorais aussi les expériences que beaucoup d’entre nous ont quand nous perdons quelqu’un que nous aimons. Nous les voyons dans nos rêves ou dans la rue ; nous entendons leurs voix, ou nous les entendons entrer par la porte, longtemps après leur départ. C’est une façon de traiter le deuil.

• En tant que résidente de Shuswap, j’ai apprécié la ressemblance avec John Bjornstrom, et c’est tellement intéressant que vous ayez entendu de nombreuses histoires de Bushmen de vos parents.

Lorsque les lecteurs apprendront qu’il y a un bushman dans ce roman, je soupçonne qu’ils penseront immédiatement au « bushman des Shuswap », John Bjornstrom. Mais comme je le dis dans les remerciements, mon père était un montagnard, et j’ai grandi en entendant des histoires de bushmen, remontant aux années 1930, de lui et de ma mère. J’avais également écrit sur les Bushmen dans mon premier roman, The Cure for Death by Lighting, bien avant les tristement célèbres activités de Bjornstrom dans le Shuswap. Le bushman que j’ai créé dans The Almost Widow a été inspiré en partie par mes histoires de famille, mais plus par les recherches que j’ai faites sur la maladie mentale et le deuil. Est-ce que j’écrirai à nouveau sur les Bushmen dans de futurs livres ? Je ne suis pas sûr. Mais le bushman dans The Almost Widow est, pour moi, une manifestation de chagrin. Et c’est ce qui m’intéressait le plus en écrivant ce roman : comment le chagrin se joue dans nos vies après la perte de quelqu’un ; comment en conséquence nous pouvons nous sentir perdus et seuls dans le désert ; comment nous devons retrouver notre chemin vers nous-mêmes. C’est de cela qu’il s’agit, pour moi, dans ce roman.

• Sur quels projets travaillez-vous actuellement et quelle est la prochaine étape ? Y a-t-il un autre « Presque » en route ? Avez-vous une idée de la date à laquelle vos lecteurs peuvent s’attendre à l’arrivée d’un autre roman ?

La Presque Veuve et La Presque Femme sont deux histoires distinctes avec des personnages différents et des lieux différents. The Almost Wife se déroule sur l’île Manitoulin en Ontario. The Almost Widow se déroule dans les forêts tropicales intérieures de la Colombie-Britannique (très près de chez nous !) Y aura-t-il un autre roman « presque » ? Je ne pense pas. Mais je travaille sur le prochain livre. Celui-ci se déroule sur l’île de Vancouver et ici, je m’aventure un peu plus dans la romance et un peu dans le voyage dans le temps dans un roman haut de gamme. Alors, je rejoue ! Le prochain sortira probablement en 2025.

