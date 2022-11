Un nouveau-né “tué lors d’une frappe aérienne russe” après qu’un missile a touché une maternité ukrainienne alors qu’une femme accouchait à l’intérieur

Un nouveau-né a été tué après qu’un tir de missile russe a touché une maternité en Ukraine, ont annoncé des responsables.

Le gouverneur régional Oleksandr Starukh a déclaré que les roquettes avaient percuté l’hôpital de Vilnianska dans la région sud de Zaporizhzhia pendant la nuit.

Des responsables ont déclaré qu’un nouveau-né avait été tué dans la frappe

Le gouverneur régional Oleksandr Starukh a déclaré que des roquettes avaient percuté l’hôpital de Vilnianska

Les secouristes ont déclaré qu’il y avait “une femme en travail avec un nouveau-né ainsi qu’un médecin” à l’intérieur du bâtiment de deux étages.

“À la suite de l’attaque, un bébé né en 2022 est décédé”, ont déclaré les sauveteurs.

“La femme et le médecin ont été sauvés des décombres.”

Le président Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d’apporter “la terreur et le meurtre” en Ukraine après l’attaque.

“L’ennemi a une fois de plus décidé d’essayer de réaliser par la terreur et le meurtre ce qu’il n’a pas pu réaliser pendant neuf mois et ne pourra pas réaliser”, a déclaré Zelensky.

“Au lieu de cela, il ne sera tenu responsable que de tout le mal qu’il a apporté à notre pays.”

Les services d’urgence ont partagé une vidéo de sauveteurs travaillant pour libérer un homme coincé jusqu’à la taille dans les décombres de ce qui semble être la maternité détruite.

Les rapports initiaux suggéraient que personne d’autre n’était piégé sous les débris.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

The Sun est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires vraies, des photos à couper le souffle et des vidéos incontournables.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.