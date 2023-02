Un nouveau-né sauvé des décombres du séisme en Syrie

JINDERIS, Syrie –

Des habitants creusant dans un bâtiment effondré dans une ville du nord-ouest de la Syrie ont découvert un bébé en pleurs dont la mère semble avoir donné naissance alors qu’il était enterré sous les décombres du tremblement de terre dévastateur de cette semaine, ont déclaré mardi des proches et un médecin.

Le cordon ombilical de la fille nouveau-née était toujours connecté à sa mère, Afraa Abu Hadiya, qui était décédée, ont-ils déclaré. Le bébé était le seul membre de sa famille à avoir survécu à l’effondrement d’un immeuble lundi dans la petite ville de Jinderis, près de la frontière turque, a déclaré Ramadan Sleiman, un proche, à l’Associated Press.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu lundi avant l’aube, suivi de multiples répliques, a provoqué des destructions généralisées dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Des milliers de personnes ont été tuées, le bilan s’alourdissant à mesure que de nouveaux corps sont découverts. Mais des sauvetages spectaculaires ont également eu lieu. Ailleurs à Jinderis, une jeune fille a été retrouvée vivante, enterrée dans du béton sous les décombres de sa maison.

Le nouveau-né a été secouru lundi après-midi, plus de 10 heures après le séisme. Après que les sauveteurs l’ont déterrée, une voisine a coupé le cordon, et elle et d’autres se sont précipités avec le bébé dans un hôpital pour enfants de la ville voisine d’Afrin, où elle a été gardée en couveuse, a déclaré le médecin traitant le bébé, le Dr. Hani Maarouf.

Une vidéo du sauvetage circulant sur les réseaux sociaux montre les instants après que le bébé a été retiré des décombres, alors qu’un homme la soulève, son cordon ombilical toujours pendant, et se précipite alors qu’un autre homme lui jette une couverture pour l’envelopper.

La température corporelle du bébé était tombée à 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit) et elle avait des ecchymoses, dont une grande sur le dos, mais elle est dans un état stable, a-t-il déclaré.

Abu Hadiya a dû être conscient lors de la naissance et doit être mort peu de temps après, a déclaré Maarouf. Il a estimé que le bébé était né plusieurs heures avant d’être retrouvé, compte tenu de la chute de sa température. Si la fille était née juste avant le tremblement de terre, elle n’aurait pas survécu autant d’heures dans le froid, a-t-il dit.

“Si la fille avait été laissée une heure de plus, elle serait morte”, a-t-il déclaré.

Lorsque le tremblement de terre a frappé avant l’aube lundi, Abu Hadiya, son mari et ses quatre enfants ont apparemment tenté de se précipiter hors de leur immeuble, mais la structure s’est effondrée sur eux. Leurs corps ont été retrouvés près de l’entrée du bâtiment, a déclaré Sleiman, qui est arrivé sur les lieux juste après la découverte du nouveau-né.

“Elle a été retrouvée devant les jambes de sa mère”, a-t-il déclaré. “Après que la poussière et les pierres aient été enlevées, la fille a été retrouvée vivante.”

Maarouf a déclaré que le bébé pesait 3,175 kilogrammes (7 livres), un poids moyen pour un nouveau-né, et qu’il a donc été porté presque à terme. “Notre seule préoccupation est l’ecchymose sur son dos, et nous devons voir s’il y a un problème avec sa moelle épinière”, a-t-il déclaré, affirmant qu’elle bougeait normalement ses jambes et ses bras.

Jinderis, située dans l’enclave rebelle du nord-ouest de la Syrie, a été durement touchée par le séisme, avec des dizaines de bâtiments qui se sont effondrés.

Abu Hadiya et sa famille faisaient partie des millions de Syriens qui ont fui vers le territoire tenu par les rebelles depuis d’autres parties du pays. Ils étaient originaires du village de Khsham, dans l’est de la province de Deir el-Zour, mais sont partis en 2014 après la prise de leur village par le groupe État islamique, a déclaré un proche qui s’est identifié comme Saleh al-Badran.

En 2018, la famille a déménagé à Jinderis après que l’armée nationale syrienne soutenue par la Turquie, qui chapeaute plusieurs groupes d’insurgés, a capturé la ville aux combattants kurdes soutenus par les États-Unis, a déclaré Sleiman.

Mardi, Abu Hadiya et le père de la jeune fille, Abdullah Turki Mleihan, ainsi que leurs quatre autres enfants ont été inhumés dans un cimetière à la périphérie de Jinderis.

De retour à l’intérieur de la ville, les opérations de sauvetage se poursuivaient dans leur immeuble dans l’espoir de retrouver des survivants.

La ville a connu un autre sauvetage dramatique lundi soir, lorsqu’un enfant en bas âge a été tiré vivant de l’épave d’un immeuble effondré. Une vidéo des Casques blancs, le service d’urgence de la région, montre un sauveteur creusant dans du béton concassé au milieu de métal tordu jusqu’à ce que la petite fille, nommée Nour, apparaisse. La fille, encore à moitié enterrée, lève les yeux hébétés alors qu’ils lui disent: “Papa est là, n’aie pas peur. Parle à ton père, parle.”

Un sauveteur a pris sa tête entre ses mains et a délicatement essuyé la poussière autour de ses yeux avant qu’elle ne soit retirée.

Le tremblement de terre a causé de nouvelles ravages dans la zone contrôlée par l’opposition, centrée sur la province syrienne d’Idlib, qui était déjà meurtrie par des années de guerre et mise à rude épreuve par l’afflux de personnes déplacées de la guerre civile qui a commencé en 2011.

Le tremblement de terre de lundi a tué des centaines de personnes dans la région, et le bilan ne cessait de s’alourdir, des centaines de personnes étant encore perdues sous les décombres. Le séisme a complètement ou partiellement renversé plus de 730 bâtiments et endommagé des milliers d’autres sur le territoire, selon les Casques blancs, nom donné à la défense civile de la région.

Les Casques blancs ont des années d’expérience dans l’extraction des victimes des bâtiments écrasés par les bombardements des avions de combat russes ou des forces gouvernementales syriennes. Un tremblement de terre est une nouvelle catastrophe pour eux.

“Ce sont deux catastrophes – une catastrophe qui dure depuis 12 ans et dont le criminel n’a pas été tenu responsable, et celle-ci est une catastrophe naturelle”, a déclaré le chef adjoint des Casques blancs, Munir Mustafa.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une différence entre le travail de sauvetage pendant le tremblement de terre et pendant la guerre, il a répondu : « Nous ne pouvons pas comparer la mort avec la mort. Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est la mort sur la mort.