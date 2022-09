Un nouveau-né reçoit un yacht de 2,8 millions de dollars en cadeau de ses parents

Il est courant que les riches fassent des folies sur leur style de vie. De l’embauche des meilleurs chefs culinaires du monde à l’achat de vêtements de marque et à la possession d’un yacht, tout cela peut être habituel pour quelqu’un qui a amassé une grande fortune. Et si on vous disait que tout cela appartient à un nouveau-né ? Barrie Drewitt-Barlow, 52 ans, et son fiancé Scott Hutchinson, 27 ans, ont accueilli leur petit garçon Romeo Tarquin le 12 août par maternité de substitution. Depuis, le nouveau-né a été inondé de cadeaux coûteux de la part de ses riches parents.

Barrie a déclaré à Fabulous Magazine – “Nous avons littéralement acheté tous les créateurs que vous pouvez déjà imaginer. Burberry, Versace, Dior, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, si un créateur vend des vêtements pour bébés, nous les avons happés. Mais il n’y a pas que Scott et moi qui gâtons Roméo. Avant sa naissance, notre fille aînée Saffron a dépensé plus de 10 000 £ en vêtements, au moment de sa naissance, 20 000 £ supplémentaires. elle est totalement allée au-dessus. Il a également ajouté qu’ils avaient acheté un yacht pour Romeo qui coûte 2,5 millions de livres sterling (environ Rs 22,3 crores).

Barrie a déclaré au magazine que Valentina, qui était le dernier bébé avant Roméo, aimait beaucoup son petit frère et n’avait pas du tout besoin d’être jalouse de lui. «Elle a un chef personnel, une salle de jeux complète remplie des derniers gadgets et jouets, une nounou à temps plein et une équipe de personnel de maison qui s’occupe de tous ses besoins, y compris un coiffeur à plein temps qui coiffe ses cheveux tous les jour », a révélé Barrie.

Barrie et son ex-mari Tony Drewitt-Barlow partagent une fortune combinée de 175 millions de livres sterling et ils continuent de la partager même après leur séparation. Tony a également offert à Romeo environ 1 million de livres sterling. Barrie a déclaré: “Nous voulons lui donner le même départ dans la vie que les autres enfants, nous avons donc créé un fonds en fiducie pour lui.” Barrie et Tony ont décidé d’accumuler des cadeaux beaucoup plus chers pour le nouveau-né au cours des prochaines années.

