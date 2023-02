Un nouveau-né et un bambin sauvés des décombres dans une ville syrienne touchée par le séisme

JINDERIS, Syrie – Des habitants d’une ville du nord-ouest de la Syrie ont découvert un bébé en pleurs dont la mère semble avoir donné naissance alors qu’il était enterré sous les décombres d’un immeuble de cinq étages rasé par le tremblement de terre dévastateur de cette semaine, ont annoncé mardi des proches et un médecin.

Les sauveteurs ont retrouvé le bébé lundi après-midi, plus de 10 heures après le séisme. Une voisine a coupé le cordon, et elle et d’autres se sont précipités avec le bébé dans un hôpital pour enfants de la ville voisine d’Afrin, où elle a été gardée dans un incubateur, a déclaré le médecin traitant le bébé, le Dr Hani Maarouf.