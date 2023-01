Un nouveau-né atteint d’une balle dans la tête lors d’un “massacre ciblé”

Une famille entière a été assassinée lors d’une attaque présumée liée à un cartel dans le comté de Tulare, en Californie

Au moins six personnes, dont un bébé de 6 mois, sa mère adolescente et une femme âgée, ont été tuées par balle dans le sud de la Californie, la police suggérant que le massacre était lié à un violent cartel de la drogue opérant dans la région.

La fusillade a eu lieu vers 3 h 30 lundi matin dans la ville de Goshen, en Californie, selon le bureau du shérif du comté de Tulare. Les autorités n’ont pas nommé les victimes, mais ont déclaré qu’il s’agissait d’une jeune fille de 17 ans et de son enfant en bas âge, dont les corps ont été retrouvés dans un fossé près de leur domicile, tous deux abattus d’une balle dans la tête.

“Je pense que c’est spécifiquement lié au cartel. Le niveau de violence… ce n’était pas votre membre de gang ordinaire et bas de gamme », Le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, a déclaré au Los Angeles Times, mais n’a pas précisé de groupe criminel spécifique soupçonné d’être impliqué.

Une femme âgée a également été retrouvée au lit avec une blessure par balle à la tête – apparemment tuée dans son sommeil, selon Boudreaux – tandis que les trois autres victimes étaient des hommes, dont l’un était encore en vie lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux. Cependant, il est décédé plus tard des suites de ses blessures alors qu’il recevait des soins à l’hôpital.

“Si [they] tirent spécifiquement sur tout le monde dans la tête, ils savent ce qu’ils font … [and] ils sont à l’aise avec ce qu’ils font », le shérif a ajouté, notant que le “façon et rapidité” des meurtres ont indiqué qu’ils avaient été perpétrés par des criminels chevronnés et probablement pas par des actes de violence aléatoires.

La police a déclaré qu’au moins certaines des victimes semblaient être des membres de la famille et qu’il y avait des survivants de la “Massacre horrible” mais a offert peu d’autres détails.

La maison attaquée lundi a récemment été perquisitionnée par la police, qui a saisi des armes à feu, du cannabis et de la méthamphétamine après avoir purgé un mandat de perquisition, a rapporté le Times. Une arrestation a été effectuée à ce moment-là, bien qu’il reste difficile de savoir si cet individu faisait partie des victimes du massacre ou était autrement lié à la fusillade. Boudreaux a déclaré qu’au moins une des victimes masculines devrait être identifiée par ADN en raison des dommages importants causés à son visage lors de l’attaque.

Deux suspects sont désormais recherchés par les autorités, bien que les enquêteurs n’aient pas encore dévoilé leurs noms ou leurs descriptions.

