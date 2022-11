Un nouveau-né a été tué dans un hôpital ukrainien au milieu des attaques de missiles russes, selon des responsables

Une attaque de missiles russes contre un hôpital de la région de Zaporizhzhia a tué un nouveau-né, ont indiqué des responsables.

À part le bébé, la mère de l’enfant était la seule patiente de l’établissement, ont indiqué des responsables.

L’attaque de mardi intervient au milieu d’une série de frappes de missiles russes accrues dans toute l’Ukraine.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Un nouveau-né a été tué après qu’une attaque de missile russe a frappé une maternité d’hôpital dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia cette semaine, selon les responsables ukrainiens.

Les services d’urgence de l’État du pays ont déclaré dans un Déclaration du mercredi que la mère du bébé et le médecin traitant ont été sauvés des décombres laissés par l’impact de deux roquettes sur l’hôpital situé dans le village sud-est de Vilnyansk. Outre le bébé, la mère de l’enfant était la seule patiente de l’établissement, selon un Poste de télégramme par les services d’urgence du pays. Le bébé n’avait que deux jours, a déclaré la première dame ukrainienne Olena Zelenska sur Twitter.

“Une douleur horrible”, a-t-elle écrit. “Nous n’oublierons jamais et ne pardonnerons jamais.”

Les crimes RF sont insensés. Cette nuit, la maternité de la région de Zaporizhzhia est devenue la cible. Un garçon de 2 jours est mort… Des douleurs horribles. Nous n’oublierons jamais et ne pardonnerons jamais. Mes sincères condoléances aux proches du bébé. Prompt rétablissement aux blessés. Nos cœurs sont avec vous. — Олена Ð—ÐµÐ»ÐµÐ½Ñ ÑŒÐºÐ° (@ZelenskaUA) 23 novembre 2022

L’hôpital était situé près des lignes de front des combats dans la région de Zaporizhzhia, qui abrite également la plus grande centrale nucléaire d’Europe, ont indiqué les services d’urgence ukrainiens.

La région, qui a été le siège de plusieurs attaques russes depuis le début de la guerre, était revendiqué par la Russie en septembre à travers référendums illégaux. Oleksandr Starukh, le gouverneur régional de la région de Zaporizhzhia, a déclaré dans un Télégramme post que la “petite maternité” avait été touchée par des “énormes missiles”, selon Nouvelles NBC.

“Le chagrin remplit nos cœurs – un bébé qui vient d’apparaître dans le monde a été tué”, a-t-il écrit.

La Russie a été accusée de bombardement d’une maternité à Marioupol en mars, où trois personnes, dont un enfant, ont été tuées et au moins 17 autres ont été blessées. Près de 1 000 enfants ont été tués ou blessés en Ukraine depuis le début de la guerre en février, L’UNICEF a estimé en août, bien que le nombre réel soit probablement encore plus élevé. L’attaque de l’hôpital de mardi survient au milieu d’une série de bombardements russes accrus à travers l’Ukraine cette semaine. Les services d’urgence ukrainiens ont déclaré plusieurs régions ont été attaquées et les autorités ont répondu à 159 incidents et détecté et retiré 1 453 objets explosifs rien que mercredi.

Des missiles ont également frappé la capitale Kyiv mercredi, ont indiqué des responsables. L’administration militaire de la ville a déclaré que trois personnes avaient été tuées et six autres blessées dans les attaques.