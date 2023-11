Un nouveau navire de guerre russe frappé par l’Ukraine, hors d’usage pour l’avenir, selon des analystes

Des navires de guerre de la marine russe participent au défilé de la Journée de la Marine à Saint-Pétersbourg, le 25 juillet 2021. OLGA MALTSEVA/SPOUTNIK/AFP via Getty Images

L’Ukraine a heurté un tout nouveau navire de guerre russe en Crimée, et les experts affirment que le navire ne sera probablement pas opérationnel de sitôt.

Des séquences vidéo montrent l’attaque, et des images satellite et d’autres photos capturent la destruction qui en a résulté.

Il s’agit de la dernière frappe réussie de l’Ukraine contre des navires de guerre russes.

L’Ukraine a frappé un tout nouveau navire de guerre russe loin derrière les lignes ennemies, selon les analystes, le rendant probablement inutilisable dans un avenir prévisible.

Cette attaque est la dernière d’une série de frappes réussies contre des navires russes. Les forces de Kiev ont démontré leur détermination à terroriser la présence russe en mer Noire et à rendre intenable la péninsule de Crimée occupée. Ils ont endommagé ou détruit plusieurs navires de la flotte de la mer Noire et, dans ce cas, ils ont mis hors service un navire russe avant même qu’il puisse être mis en service.

Le 4 novembre, l’Ukraine a lancé une frappe qui a endommagé la corvette russe de classe Karakurt du projet Askold 22800, un porte-missile Kalibr amarré dans un chantier naval de Kertch, en Crimée occupée. Les images satellite avant et après l’attaque ont montré des dommages au navire et aux infrastructures à proximité.

Les analystes de guerre de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) ont déclaré que l’attaque contre le navire “le rendra probablement inutilisable dans un avenir prévisible”, citant des photos publiées par des sources russes et ukrainiennes.

Des photos partagées par des comptes open source sur les réseaux sociaux montraient d’importantes destructions sur le dessus et les côtés du navire de guerre. Une vidéo semble capturer le moment où un missile ukrainien a frappé le navire, provoquant une grande explosion de feu et de fumée.

Comme bon nombre de ses attaques précédentes dans et autour de la Crimée occupée, les frappes ukrainiennes sur l’Askold ont probablement été menées par des missiles Storm Shadow/SCALP-EG, ont indiqué des observateurs. Depuis qu’elle a utilisé ces missiles à la mi-mai, l’Ukraine a utilisé Storm Shadow/SCALP-EG – un missile de croisière à lancement aérien fourni par le Royaume-Uni et la France et doté d’une portée de 155 milles – avec beaucoup d’effet.

Les missiles ont probablement également été utilisés lors d’un récent bombardement de Sébastopol qui a endommagé deux navires de guerre et les installations du chantier naval environnant en septembre. Un expert avait précédemment déclaré à Insider que l’attaque était un « succès majeur pour l’Ukraine » et « un autre coup porté aux opérations logistiques maritimes russes ». Les deux navires touchés étaient un navire de débarquement et un sous-marin, tous deux apparemment en réparation.

Et l’Ukraine a frappé des cibles en Crimée et dans ses environs avec bien plus que de simples Storm Shadows, qu’elle semble également utiliser dans des frappes contre le quartier général de la flotte de la mer Noire. En octobre 2022, l’Ukraine a commencé à utiliser sa force de véhicules de surface sans pilote (USV) – des drones navals remplis d’explosifs – pour harceler et attaquer les navires russes et les principaux navires de transport autour de Sébastopol.

La ville portuaire, longtemps siège de la flotte de la mer Noire, est rapidement devenue une cible majeure pour la force USV ukrainienne. Il en a été de même pour le pont de Kertch, long de 19 kilomètres, qui relie la Russie continentale à la Crimée et sert de lien économique, symbolique et militaire avec la péninsule occupée. L’Ukraine a attaqué à plusieurs reprises le pont de Kertch, obligeant la Russie à renforcer ses défenses, allant même jusqu’à couler des navires pour rendre plus difficile aux opérateurs de conduire les bateaux jusqu’au pont.

En août 2023, les USV ukrainiens ont remporté une victoire contre le navire de débarquement de classe Ropucha Olenegorsky Gornyak. Alors même que la Russie tentait de minimiser la gravité de l’attaque, des photos montraient ensuite le navire gîter dans l’eau, indiquant qu’il avait subi des dégâts importants. L’Ukraine a également revendiqué des victoires contre les patrouilleurs.

L’Ukraine a également utilisé des missiles de croisière antinavires Neptune pour éliminer des cibles russes – dans un cas, un système de défense antimissile terrestre S-400 en Crimée, et dans un autre, un vaisseau amiral de la flotte.

En avril 2022, l’Ukraine a choqué le monde en coulant le croiseur lance-missiles de classe Salava Moskva avec son Neptune. Les missiles devaient être bien pointés, volant juste au-dessus de la surface de l’eau pour éviter les défenses antimissiles de la Moskova avant l’impact. Les explosions qui en ont résulté ont coulé le navire et ont constitué le premier exemple de l’Ukraine défiant la suprématie navale de la Russie dans la guerre.

Concernant les attaques les plus récentes autour de la Crimée, l’ISW a déclaré évaluer que « les forces ukrainiennes ont mené une campagne d’interdiction contre les infrastructures militaires russes en Crimée occupée, principalement les ressources du BSF, depuis juin 2023 pour dégrader la capacité de l’armée russe à utiliser la Crimée comme base et zone arrière pour les opérations russes dans le sud de l’Ukraine. »