Un nouveau n°1 barcelonais, outsider pour le Golden Glove de Premier League

Du gant d’or de la Premier League 2022-23 aux tirs au but sauvés lors de la Coupe du monde, nous faisons les prédictions audacieuses habituelles pour cette saison. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Erling Haaland inscrit deux buts lors de ses débuts en Premier League; Aleksandar Mitrovic intimidant Liverpool à son retour dans l’élite anglaise; Lionel Messi a marqué un coup de tête lors du premier match de la saison de Ligue 1.

Difficile de croire que la saison 2022-23 a déjà commencé. On dirait qu’hier encore, Manchester City a remporté la Premier League lors de la dernière journée de la saison, et le Real Madrid, l’Eintracht Francfort et l’AS Roma ont décroché de l’argenterie européenne historique.

Il est maintenant temps de tout recommencer : voir de nouvelles équipes écrire l’histoire, de nouveaux joueurs se faire un nom et de nouvelles histoires prendre vie. Pour célébrer le début d’une nouvelle saison de football européen, j’ai compilé une liste de certaines de mes prédictions de gardien de but pour la saison 2022-23 – mais avec une touche. Au lieu d’emprunter la voie sûre, j’ai ajouté un peu de piment à mes prédictions. D’un gardien vedette perdant sa position de départ à un record de la Coupe du monde battu, voici quelques-unes de mes prises de gardien de but les plus audacieuses pour la nouvelle saison.

La prédiction : Après une courte période de prêt à Galatasaray, Inaki Pena est de retour à Barcelone, remplaçant Neto en tant que gardien suppléant du club. Mais les promotions ne s’arrêteront pas là pour Pena. Je prédis qu’à la fin de la saison 2022-23, Peña aura supplanté le partant de longue date Marc-André ter Stegen en tant que n ° 1 du club.

Pourquoi cela se réalisera : Il fut un temps où Marc-André ter Stegen était incontesté comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde. Mais depuis sa saison en carrière en 2017-18, les performances de l’Allemand ont chuté. Son pourcentage d’arrêts en championnat a chuté chaque saison depuis son sommet en carrière à Barcelone de 79,7 % en 2018, contre 70,9 % la saison dernière ; il n’a pas réussi à garder plus de 11 draps propres de la ligue au cours de chacune de ses deux dernières saisons; et ses buts en championnat attendus au-dessus de la moyenne ont été inférieurs à zéro au cours des trois dernières saisons.

Inaki Pena pourrait prendre la place de Ter Stegen en tant que gardien de but de premier choix à Barcelone cette saison. (Photo de JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

Il a également été impliqué dans des défaites humiliantes, comme le retour de Liverpool en 2019 et le démantèlement 8-2 de Barcelone par le Bayern Munich en 2020. Ter Stegen n’a pas pu retrouver son sang-froid depuis ces défaites, et son incapacité à rebondir a a conduit certains fans à demander qu’il soit remplacé. C’est pourquoi je pense que Pena, 23 ans, est sur le point de reprendre les fonctions de titulaire de Barcelone d’ici la fin de la saison 2022-23.

Le natif d’Alicante est l’un des meilleurs espoirs du gardien de but espagnol. Il a fait preuve d’une grande agilité et d’une domination aérienne tout au long de son développement, et son jeu de jambes rapide et son sang-froid d’acier ont fait de lui un excellent gardien de balayage pour les rangs des jeunes de Barcelone et d’Espagne.

Pena n’est pas un produit fini, et il ne le sera pas non plus d’ici la fin de la saison. Et pour le moment, la position de départ n’est pas celle de Pena. Mais que se passe-t-il si les chiffres de Ter Stegen ne s’améliorent pas au cours de la première moitié de cette saison ? Et si son pourcentage d’arrêts continuait de baisser ? Et si Ter Stegen continuait à jouer au niveau qui l’a tourmenté ces dernières années ?

Ce sont toutes des préoccupations légitimes, et si Pena impressionne dans les minutes limitées de la Copa Del Rey qu’il va probablement obtenir, je peux voir Xavi Hernandez donner une chance au jeune.

Avec Barcelone de retour en mode gagnant après les signatures de Robert Lewandowski et Raphinha (entre autres), ils ont besoin d’un gardien de but qui peut leur fournir la même constance, des performances de vol de match, une stabilité mentale et une volonté de succès sur lesquelles ils comptaient il y a quelques saisons. . C’est quelque chose que je crains que Ter Stegen ne puisse plus faire (du moins, pas sur une saison complète, et certainement pas en Ligue des champions).

Le club doit envisager un avenir sans Ter Stegen comme gardien de but de premier choix, et en assouplissant Pena dans le rôle de n ° 1 d’ici la fin de cette saison, je pense qu’ils se prépareraient au succès en 2023 et au-delà.

Le record de pénalités enregistrées en Coupe du monde sera battu cette année

La prédiction : Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, le gardien croate Danijel Subasic a égalé le record de tous les temps de la Coupe du Monde en arrêtant quatre pénalités en sept apparitions. C’était un exploit incroyable – mais cette année, il sera battu. Je prédis qu’un gardien de but battra le record absolu de pénalités enregistrées en Coupe du monde.

Pourquoi cela se réalisera : Les pénalités sont difficiles à prévoir lorsqu’il s’agit de grands tournois internationaux. Étant donné que la plupart de ces tournois n’exigent qu’une équipe joue un maximum de sept matchs du début à la fin, les gardiens de but n’ont pas tendance à faire face à beaucoup de pénalités. Cela est particulièrement vrai pour le gardien de but moyen, car la plupart des équipes ont tendance à jouer quatre matchs ou moins dans un seul tournoi international et pourraient ne pas se qualifier pour une autre Coupe du monde avant des années.

Mais même dans ce contexte, je ne peux pas me défaire du sentiment que quatre est un nombre battable. Les chiffres suggèrent également que davantage de pénalités sont prises lors des Coupes du monde, ce qui augmente les chances pour un gardien de but de battre le record. On le voit dans l’augmentation du nombre de tirs au but en Coupe du monde.

Avec des taux de conversion des pénalités en baisse et des fusillades en hausse, la Coupe du monde 2022 pourrait voir le record de pénalités sauvées être battu. (Le crédit photo doit se lire GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Le record du plus grand nombre de tirs au but en une seule Coupe du monde est de quatre, établi initialement lors de la Coupe du monde de 1990. Trois des quatre dernières Coupes du monde ont égalé cette marque, y compris chacune des deux dernières Coupes du monde. Ce n’est pas non plus un événement spécifique à la Coupe du monde. Bien qu’aucune Copa America n’ait égalé le record de fusillades établi en 1995 (également quatre), quatre des cinq dernières Copa Americas ont vu trois fusillades avoir lieu. En Europe, l’Euro 2020 a égalé le record de tous les temps en fusillade en un seul tournoi (également quatre, voyez-vous un schéma ?), Et l’Euro 2016 a atteint la barre des trois fusillades pour la première fois depuis 1996.

Un autre chiffre qui semble pencher en faveur de cette prédiction est le pourcentage de conversion des pénalités. Depuis que la première fusillade a eu lieu lors d’une Coupe du monde en 1982, seules quatre Coupes du monde ont vu les joueurs enregistrer un pourcentage total de conversion en fusillade inférieur à 70 %. L’une de ces Coupes du monde était l’édition 2018 (66,7 %), et les deux autres étaient des Coupes du monde qui se sont déroulées au XXIe siècle (2006 : 63,6 % et 2022 : 68,4 %).

Les taux de conversion des pénalités semblent également en baisse ailleurs. En Premier League, les conversions de pénalités ont considérablement chuté depuis les années 1990; et la Copa America 2021 avait le pourcentage le plus bas de tirs au but réussis (62%) depuis 1997.

Bien que ces pourcentages incluent les pénalités hors cible, je pense que cela a également à voir avec l’amélioration de la connaissance des pénalités et de l’esprit de jeu dans le gardien de but. Compte tenu du talent des gardiens de but d’aujourd’hui ainsi que des chiffres présentés ci-dessus, je suis convaincu que cette prédiction se réalisera.

Le Gant d’or de la Premier League sera remporté par un gardien de but ne représentant pas un club du top 3

La prédiction : Le Premier League Golden Glove est décerné chaque année au gardien de but de la ligue qui a gardé le plus de draps propres au cours d’une saison spécifique. Habituellement, c’est un gardien qui joue pour l’un des meilleurs clubs de la saison. Mais cette saison sera différente car le prix sera remporté par un gardien de but ne représentant pas un club du top trois.

Pourquoi cela se réalisera : Pour comprendre à quel point cette prédiction est audacieuse, nous devons comprendre à quel point le prix Golden Glove de la Premier League est exclusif.

Depuis la création du prix en 2005, le Golden Glove a été décerné 18 fois. Au cours de cette période, neuf gardiens de but différents ont remporté le prix, représentant l’un des cinq clubs différents : Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United. Seuls deux gardiens de but – Pepe Reina en 2008 et Wojciech Szczesny en 2014 – ont remporté le prix tout en représentant un club qui a terminé en dehors des trois premiers cette saison et dans les deux cas, leur club a terminé quatrième.

Dans ce contexte, qu’est-ce qui me fait penser que les choses seront différentes cette saison ? Premièrement, bien que le vainqueur ait presque toujours été un gardien de but représentant un club du top trois, les deuxièmes, bien qu’ils soient encore largement composés de gardiens de but des trois meilleurs clubs, ne sont pas aussi exclusifs.

Un gardien de but extérieur à un club du top trois pourrait-il remporter le prix exclusif du gant d’or de la Premier League cette saison? (Photo de Stu Forster/Getty Images)

Sur les 54 gardiens de but qui ont terminé premier, deuxième ou troisième dans une course Golden Glove, 23 d’entre eux représentaient un club qui a terminé en dehors des trois premiers cette saison. Il s’agit notamment de gardiens de but qui jouaient pour un club en dehors des six premiers, comme Emiliano Martinez en 2021 (Aston Villa a terminé 11e), Nick Pope en 2020 (Burnley a terminé 10e) et Fraser Forster en 2017 (Southampton a terminé 8e).

Beaucoup de ces gardiens de but sont également arrivés à la deuxième place. En fait, huit des 18 médaillés d’argent du Golden Glove étaient des gardiens de but qui n’ont pas joué dans les trois premiers clubs. Ceux-ci incluent deux des trois derniers finalistes.

Bien que les lauréats du prix aient presque exclusivement été des gardiens de but représentant une équipe des trois premiers, le podium compte une dose beaucoup plus saine de gardiens de but représentant des clubs qui ne figurent pas parmi les trois premiers. Il n’est donc pas déraisonnable de penser qu’un tel gardien de but pourrait avoir une bonne année et terminer la course en tête – surtout si l’on considère la récolte actuelle de gardiens de but talentueux dont dispose la Premier League.

Dans le passé, la plupart des meilleurs gardiens de but de la Premier League étaient ceux qui jouaient pour l’un des cinq ou six grands clubs de la ligue. Au cours de la saison 2010-11, par exemple, seuls cinq gardiens de but ont atteint la marque des 10 feuilles blanches – et sur ces cinq gardiens de but, quatre d’entre eux jouaient pour un club qui a terminé dans les six premiers (Mark Schwarzer a joué pour Fulham, 8e ).

Un autre exemple est la saison 2016-17, qui n’a vu que six gardiens de but atteindre la barre des 10 feuilles blanches. Encore une fois, quatre de ces gardiens de but représentaient un club parmi les six premiers (Forster a joué pour Southampton, 8e, et Tom Heaton a joué pour Burnley, 16e).

Avance rapide vers la saison 2020-21, cependant, et 13 gardiens de but différents ont atteint la barre des 10 feuilles blanches – un record en 38 matchs en Premier League. Ces gardiens allaient du vainqueur de la Premier League Ederson à Nick Pope et Robert Sanchez, dont les clubs ont terminé 17e et 16e.

Beaucoup de ces gardiens de but sont toujours en Premier League, dans certains cas avec leur même club, et je peux les voir non seulement briser à nouveau la barrière des 10 feuilles blanches, mais aussi défier le Golden Glove. La saison dernière, seules quatre feuilles blanches séparaient Alisson et Ederson de Lloris (dont Tottenham a terminé quatrième). Si quelques rebonds ont fonctionné pour Lloris ou contre Alisson et Ederson, c’est peut-être Lloris qui a soulevé le Golden Glove la saison dernière.

Ajoutez quelques-uns des nouveaux visages que nous verrons cette saison (comme Thomas Strakosha, maintenant à Brentford) et je pense qu’il y a un bon groupe de gardiens de but en dehors des trois premiers sur lesquels parier pour remporter le Golden Glove de Premier League.