Un nouveau musée d’art moderne et contemporain majeur s’installe à Trondheim en Norvège

Située dans la troisième plus grande ville de Norvège, la collection permanente de PoMo comprendra des œuvres de Louise Bourgeois, Katharina Fritsch, Simone Leigh et Philippe Parreno.

L’année prochaine, Trondheim accueillera PoMo : un musée d’art moderne et contemporain révolutionnaire, installé dans un bâtiment de poste art nouveau rénové.

PoMo espère redéfinir le paysage artistique de la région, notamment en ce qui concerne la représentation des genres. Dans un communiqué, le musée a déclaré que sa collection « vise à créer une « nouvelle normalité » pour les institutions norvégiennes, en consacrant au moins 60 % de son budget d’acquisition aux femmes artistes afin de lutter contre l’inégalité entre les sexes dans les collections des musées en général ».

La collection permanente du musée promet un éventail impressionnant d’œuvres d’artistes de renom tels que l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois, la sculptrice allemande Katharina Fritsch, l’artiste américaine Simone Leigh et l’artiste français Philippe Parreno, tandis que PoMo accueillera également chaque année deux grandes expositions temporaires aux côtés de programmes et événements éducatifs.

S’étendant sur cinq étages et plus de 4 000 mètres carrés, le bâtiment du bureau de poste revitalisé – un effort de collaboration entre le célèbre designer India Mahdavi et l’architecte norvégien Erik Langdalen – comprendra trois étages de galeries, un sous-sol dédié aux événements et aux initiatives éducatives, une bibliothèque nichée dans les avant-toits et un dernier étage qui abritera des espaces de réception et des bureaux.

« Je voulais que ce musée soit invitant et inclusif, engageant à la fois la communauté locale et le monde artistique international », a déclaré Mahdavi. « Il s’agit de reconnecter la communauté locale avec le centre-ville et sa propre histoire, tout en offrant simultanément une nouvelle expérience qui accueille le monde. »

Pour la directrice du musée, Marit Album Kvernmo, une expérience de visite inclusive est également une priorité absolue. « [We are] apporter de l’art moderne et contemporain de classe mondiale pour enrichir la vie culturelle de notre ville et réinventer notre bâtiment historique pour offrir une expérience accessible et intuitive à nos visiteurs », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

PoMo ouvrira ses portes avec sa première exposition « Cartes postales du futur » le 15 février de l’année prochaine, plongeant dans les racines du musée dans l’ancien bureau de poste de Trondheim, tout en mettant en lumière des pièces de sa propre collection ainsi que des prêts nationaux et internationaux de grande envergure.

« Cartes postales du futur » se déroulera du 15 février au 22 juin 2025 à PoMo à Trondheim.