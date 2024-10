Un nouveau musée d’art appelé PoMO ouvrira ses portes à Trondheim en 2025

Un nouveau musée d’art moderne et contemporain financé par des fonds privés, appelé PoMo, devrait ouvrir ses portes l’année prochaine dans la troisième plus grande ville de Norvège, Trondheim.

PoMo s’étendra sur cinq étages et sur plus de 43 000 pieds carrés de l’ancien bâtiment de poste Art nouveau de Trondheim.

Sa collection permanente comprendra des œuvres de Louise Bourgeois, Katharina Fritsch, Simone Leigh et Philippe Parreno. Le musée a déclaré dans un communiqué que sa « collection permanente vise à créer une « nouvelle normalité » pour les institutions norvégiennes, en consacrant au moins 60 % de son budget d’acquisition aux femmes artistes afin de lutter contre l’inégalité entre les sexes dans les collections des musées en général.

La société holding norvégienne REITAN est propriétaire de PoMo et fera don de plusieurs œuvres de sa collection au musée.

« PoMo a été créé par une équipe unie dans sa vision et sa passion pour l’art et pour la ville de Trondheim », a déclaré Monica Reitan, présidente du musée, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’ouvrir PoMo avec notre première exposition, « Cartes postales du futur », [15 February-22 June 2025] explorer nos racines historiques dans l’ancien bureau de poste de Trondheim, tout en présentant notre collection d’art moderne et contemporain de classe mondiale ainsi que des prêts nationaux et internationaux spectaculaires. L’exposition sera également une présentation des artistes indicatifs qui façonneront PoMo et sa programmation dans les années à venir.

L’architecte et designer India Mahdavi et l’architecte norvégien Erik Langdalen se sont associés pour concevoir le musée. Son directeur, Marit Album Kvernmo, a déclaré que l’expérience des visiteurs était une priorité absolue. « [We are] apporter de l’art moderne et contemporain de classe mondiale pour enrichir la vie culturelle de notre ville et réinventer notre bâtiment historique pour offrir une expérience accessible et intuitive à nos visiteurs », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Profitant de l’opportunité unique de transformer notre bâtiment et de créer une nouvelle collection de musée, nous sommes ravis de travailler avec des artisans locaux et des designers de renommée internationale pour donner vie à cette vision.

Le bâtiment du bureau de poste rénové comprendra trois étages de galeries, un espace au sous-sol pour les événements et l’éducation, une bibliothèque sous l’avant-toit, ainsi qu’une salle de réception et des bureaux au dernier étage.

« Je voulais que ce musée soit invitant et inclusif, engageant à la fois la communauté locale et le monde artistique international », a déclaré Mahdavi. « Il s’agit de reconnecter la communauté locale avec le centre-ville et sa propre histoire, tout en offrant simultanément une nouvelle expérience qui accueille le monde. »

PoMo accueillera chaque année deux expositions temporaires majeures parallèlement à des programmes et événements éducatifs, tout en s’associant avec des programmes de recherche et des universités.

« Ouvrir les portes de PoMo est un moment clé pour la ville de Trondheim – accueillir le monde pour explorer l’art visionnaire dans notre belle et riche ville », a déclaré le copropriétaire de REITAN, Ole Robert Reitan.