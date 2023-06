Un nouveau modèle d’IA pour le dépistage de la gingivite développé à Hong Kong

Une étude internationale menée par des chercheurs du La faculté de médecine dentaire de l’Université de Hong Kong a développé et testé un nouveau modèle d’IA pour le dépistage de la gingivite, ou inflammation des gencives, à partir d’images à l’intérieur de la bouche.

RÉSULTATS

L’étude, qui est l’une des premières à explorer l’utilisation de l’IA dans le repérage de la gingivite, a utilisé 550 images de gencives présentant divers degrés d’inflammation.

Basé sur résultatsqui ont été publiés dans l’International Dental Journal, le journal officiel de la Fédération dentaire mondiale, le nouveau modèle d’IA est capable d’identifier les signes d’inflammation, tels que la rougeur, l’enflure et le saignement, le long de la gencive avec une précision de plus de 90 %.

Des chercheurs du département d’informatique du Hong Kong Chu Hai College, de l’école d’ingénierie de l’information de l’université de technologie de Guangdong et de la faculté de médecine dentaire de l’université nationale de Malaisie ont également participé à l’étude.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’inflammation des gencives est un indicateur clé de la maladie parodontale. Être capable de le détecter tôt aide à prévenir et à gérer les maladies bucco-dentaires et systémiques adjacentes, y compris la perte de dents, les maladies cardiovasculaires et le diabète.

L’équipe de recherche cherche maintenant à étendre l’application de son modèle d’IA aux services communautaires, en améliorant l’accès aux soins dentaires parmi les personnes âgées et les communautés mal desservies.

LA GRANDE TENDANCE

La dentisterie a connu une application accrue de l’IA ces dernières années, de la détection des caries à la prédiction des résultats des traitements en passant par la conception de dents artificielles.

Aux États-Unis, des startups comme VideaHealth et Overjet ont développé des outils alimentés par l’IA qui aident également à détecter les maladies parodontales. Pearl a récemment apporté son outil d’aide au diagnostic de l’IA approuvé par la FDA, Second Opinion, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

ENREGISTREMENT

« De nombreux patients ne se présentent pas à des examens dentaires réguliers et ne consultent des dentistes que pour soulager la douleur lorsque leurs dents sont en phase terminale de maladies dentaires, dans lesquelles la perte de dents est inévitable et où seuls des traitements de réadaptation coûteux sont disponibles. Notre étude montre que l’IA peut être un outil de dépistage précieux pour détecter et diagnostiquer les maladies des gencives, l’un des indicateurs clés des maladies parodontales, permettant une intervention plus précoce et de meilleurs résultats de santé pour la population », a déclaré le Dr Walter Yu-Hang Lam, l’un des principaux chercheurs de l’étude, expliqué.