Un nouveau modèle de logement pour personnes âgées en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Par Ken Fraser, directeur exécutif de VRS Communities Seniors Living, y compris Jardins du verger (Kelowna)

Quand j’avais 21 ans, je me suis cassé le cou dans un accident de plongée et je suis depuis confiné dans un fauteuil roulant. Trois ans après mon accident, j’ai été embauché par VRS Communities, un organisme à but non lucratif basé à Vancouver, en tant qu’agent de placement en logement. Mon travail consistait à trouver des logements accessibles en fauteuil roulant dans la communauté pour les personnes en fauteuil roulant.

Ce n’était pas une tâche facile en 1982.

J’étais passionné par mon travail, et ça se voyait. J’ai ensuite été promu comptable puis directeur général, poste que j’occupe depuis trente ans.

Chez VRS Communities, nous créons des solutions et des services de logement pour les clients de la Colombie-Britannique depuis près de cinquante ans. Notre histoire est ancrée dans l’intégrité, la persévérance et l’inspiration. Commençant notre parcours en tant qu’organisme à but non lucratif au service des personnes handicapées, nous servons maintenant fièrement des milliers de personnes dans toute la province, y compris des personnes âgées et des familles. Nous croyons en la construction de communautés où chacun fait l’expérience de l’appartenance, de la croissance et de l’indépendance.

Il y a sept ans, nous avons identifié un besoin dans la communauté des personnes âgées pour une option de logement abordable de haute qualité pour les personnes âgées à revenu moyen. Il y avait de nombreux projets de résidences pour personnes âgées autonomes haut de gamme et certaines installations subventionnées sur le marché, mais peu d’options pour les retraités à revenu moyen de vivre dans un environnement sûr et soutenu.

Résidence pour personnes âgées Orchard Gardens à Kelowna.

De cet appel, une vision pour VRS Seniors Living est née. Nous sommes maintenant fiers de posséder et d’exploiter onze communautés pour personnes âgées à travers la Colombie-Britannique et l’Alberta et nous en avons d’autres à l’étape de la planification.

Ce qui est unique dans nos résidences pour personnes âgées, c’est notre engagement envers la qualité et l’abordabilité – faire correspondre nos paroles aux actions que nous prenons chaque jour pour redonner ces avantages à nos résidents. Notre résultat net n’intéresse pas le conseil d’administration – l’exception étant si nous avons un excédent, si nous facturons trop cher ou si nous devons augmenter les services. Avec ce modèle, nous croyons en une nouvelle voie pour le logement des personnes âgées.

Nous nous engageons à apporter notre modèle de service à de nombreuses communautés en Colombie-Britannique et à prouver que nous pouvons être compétitifs en offrant une meilleure solution de retraite pour nos aînés.

