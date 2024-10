Un nouveau modèle clinique peut prédire avec précision le risque de fracture de la hanche chez les personnes âgées

Des chercheurs de l’Université d’Uppsala ont développé un modèle clinique capable de prédire avec précision le risque de fracture de la hanche chez les personnes âgées. Le modèle est basé sur des analyses de données provenant de l’ensemble de la population suédoise et peut identifier les patients à haut risque, sans qu’il soit nécessaire de mesurer la force squelettique. Cela peut accélérer le processus pour les médecins et permettre aux patients de recevoir un traitement préventif. Ceci est montré dans une nouvelle étude publiée dans la revue eMédecineClinique.

Environ 15 000 fractures de la hanche surviennent chaque année en Suède. Cela provoque à la fois de la douleur chez les patients et les rend plus dépendants de leurs proches, amis ou personnel de santé. Jusqu’à 25 pour cent des personnes touchées meurent au cours de la première année, ce qui signifie que le taux de mortalité est plus élevé que pour des incidents tels qu’un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Cela signifie que si vous pouvez prédire qui sera touché, vous pouvez prendre des mesures préventives et sauver des vies.

La nouvelle étude est basée sur les données des registres collectées auprès de l’ensemble de la population suédoise. Pendant cinq ans, les chercheurs ont suivi toutes les personnes vivant en Suède et âgées d’au moins 50 ans afin d’identifier les facteurs augmentant le risque de fracture de la hanche.

« Le résultat le plus surprenant a été que nous avons pu prédire les fractures de la hanche avec une telle précision sans utiliser la densité osseuse, qui est traditionnellement un facteur important. Cela signifie qu’un plus grand nombre de personnes peuvent être identifiées à temps et leur proposer un traitement préventif », explique Peter Nordström, professeur et consultant. Médecin qui dirige le groupe de recherche.

La densitométrie osseuse, qui est actuellement la méthode la plus couramment utilisée pour évaluer le risque fracturaire, présente plusieurs limites. Il s’agit d’un examen long qui nécessite un matériel coûteux et qui n’est donc pas accessible à tous les médecins. Le modèle qui a été développé repose plutôt sur des variables plus faciles à collecter en milieu clinique, telles que les diagnostics et les traitements médicaux. Cela permet au personnel soignant d’effectuer des évaluations des risques sans avoir besoin d’accéder à un équipement d’ostéodensitométrie.

Un avantage majeur de notre modèle est qu’il s’appuie sur des données déjà disponibles en clinique, ce qui nous permet d’identifier plus rapidement et plus facilement les groupes à risque. Cela nous permet à son tour de commencer des interventions préventives plus tôt, telles que des médicaments contre l’ostéoporose, et de prévenir les complications graves qui surviennent lors des fractures de la hanche.

Peter Nordström, professeur et médecin consultant

Basé sur 19 variables

Le modèle de recherche est basé sur 19 variables, les prédicteurs les plus puissants – outre l’âge avancé – étant le recours aux services d’aide à domicile et les diagnostics tels que la maladie de Parkinson et la démence. Le modèle a montré que les femmes bénéficiant de services d’aide à domicile couraient un risque de près de 8 % de souffrir d’une fracture de la hanche sur 5 ans, tandis que le chiffre correspondant pour les hommes était de 5 %.

« Un élément clé de notre recherche est que la fragilité, que les services d’aide à domicile peuvent refléter, est un indicateur fort des fractures de la hanche. Cela nous aide à voir qu’il ne s’agit pas seulement de densité osseuse mais de l’état de santé global de chaque individu », note Anna Nordström, l’une des chercheuses à l’origine de l’étude.

Le traitement peut être commencé plus tôt

L’une des principales conclusions de l’étude est que les chercheurs ont pu établir un seuil de risque pour lequel un traitement avec des médicaments renforçant les os doit être envisagé. Si une personne présente un risque de fracture de la hanche de 3 % ou plus dans les cinq ans, des médicaments préventifs peuvent être bénéfiques. Selon le modèle, 36 femmes ou 52 hommes auraient donc besoin d’un traitement pour prévenir une fracture de la hanche.

« Ce modèle peut avoir un impact majeur sur les personnes âgées, en particulier celles dont la densité osseuse n’a pas été mesurée. Il nous donne un outil pour identifier précocement les groupes à risque et prendre des mesures préventives avant qu’une fracture de la hanche ne survienne », explique Nordström.

L’étude a également été validée auprès de personnes d’origine étrangère et s’y est révélée tout aussi précise. Les résultats ont été récemment publiés et la recherche pourrait conduire à de nouvelles lignes directrices sur la manière dont les prestataires de soins de santé devraient gérer le risque de fractures de la hanche chez les personnes âgées.

Lien vers l’algorithme de calcul du risque de fracture de la hanche, gratuit :



https://www.healthy-ageing.life/shafre-fracture-risk-assessment

Les 19 facteurs sur lesquels repose l’algorithme sont : l’âge, le sexe, l’ostéoporose, la maladie de Parkinson, l’abus d’alcool, la démence, la fracture de la hanche chez la fratrie, les fractures antérieures, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la maladie rénale, l’accident vasculaire cérébral, la dépression ou les antidépresseurs, psychose ou neuroleptiques, origine suédoise, faible revenu, résident en maison de retraite, services d’aide à domicile et corticostéroïdes oraux.