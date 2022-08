Un nouveau milliardaire émerge comme possible sauveur de Man United

Jim Ratcliffe dit qu’il veut réaliser une prise de contrôle complète des Red Devils

Jim Ratcliffe, l’un des hommes d’affaires les plus riches du Royaume-Uni, a confirmé qu’il était intéressé par une prise de contrôle de Manchester United alors que les médias rapportaient que les propriétaires actuels, la famille Glazer, étaient disposés à vendre une participation minoritaire dans le club.

United, l’une des plus grandes marques du football mondial, est actuellement enraciné au pied du tableau de la Premier League après avoir perdu ses deux premiers matchs sous la direction du nouveau patron Erik ten Hag – une situation qui a de nouveau soulevé des questions parmi les fans du club sur le propriété inefficace des Glazers au milieu d’un manque perçu d’investissement financier dans l’équipe.

Et le patron d’Ineos, Ratcliffe, qui a fait une offre tardive pour acheter Chelsea plus tôt cette année avant que la prise de contrôle de Todd Boehly ne soit officialisée, a indiqué qu’il serait intéressé à poursuivre un accord si le club est potentiellement disponible.

“Si le club est à vendre, Jim est définitivement un acheteur potentiel“, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole.

“Si quelque chose comme cela était possible, nous serions intéressés à discuter en vue d’une propriété à long terme.”

Lire la suite Les propriétaires de Manchester United ouverts à la vente d’une participation – médias

Ratcliffe est né dans le Lancashire et est un fan de Manchester United depuis toujours. Il est actionnaire majoritaire du groupe chimique Ineos, ainsi que propriétaire d’un portefeuille sportif qui comprend la partie française de Nice, Lausanne-Sport de Suisse et l’équipe cycliste Ineos Grenadiers qui elle-même a des liens avec l’équipe Mercedes F1.

“Il ne s’agit pas de l’argent dépensé ou non dépensé“, a ajouté son porte-parole. “Jim examine ce qui peut être fait maintenant et, sachant à quel point le club est important pour la ville, il semble que le moment est venu de se réinitialiser.”

La nécessité d’appuyer sur le bouton de réinitialisation est claire, diront la plupart des fans. La propriété de la famille américaine Glazers a été extrêmement impopulaire, et il y a des rumeurs d’une manifestation à Old Trafford avant l’affrontement de lundi avec ses rivaux Liverpool.

Cela surviendrait après une manifestation de mai 2021 à Old Trafford qui a vu le match à domicile de cette saison contre Liverpool reporté.

Manchester United a souffert d’une sous-performance continue depuis le départ à la retraite de l’entraîneur emblématique Alex Ferguson en 2013 et n’a remporté aucun trophée majeur depuis 2017 tout en passant par divers managers de haut niveau comme Jose Mourinho et Louis van Gaal.

Le club est actuellement en difficulté sur le marché des transferts estivaux et semble échouer dans sa poursuite de plusieurs mois du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong de Barcelone, tandis que l’avenir de l’attaquant en fuite Cristiano Ronaldo devient une intrigue secondaire de plus en plus importante pour détourner l’attention de Ten Hag. matchs d’ouverture alors qu’il cherche à mettre en œuvre son style de jeu dans l’équipe.

Lire la suite Musk donne de l’espoir aux fans de Manchester United

Cependant, les groupes de supporters de Manchester United ont averti les fans que tout changement dans la salle de conférence doit être efficace.

“Alors que les supporters ont appelé au changement, cela doit bien sûr être le bon changement,», a déclaré à la BBC un porte-parole du Manchester United Supporters’ Trust.

“Tout nouveau propriétaire potentiel doit être attaché à la culture, à la philosophie et aux meilleures traditions du club. Ils doivent être prêts à investir pour redonner à United ses anciennes gloires, et cet investissement doit être de l’argent réel dépensé du côté des joueurs et du stade.

“Enfin, toute nouvelle structure de propriété doit intégrer les supporters, y compris un certain degré d’actionnariat des fans, dans leur modèle opérationnel.”

Manchester United est actuellement évalué à environ 5 milliards de livres sterling (6 milliards de dollars), mais selon Bloomberg, alors que les Glazers envisagent d’inviter des investissements minoritaires, il n’est actuellement pas prévu de vendre une participation majoritaire dans le club.

La nouvelle d’offres potentielles pour le club a conduit le milliardaire américain Elon Musk à plaisanter sur les réseaux sociaux en disant qu’il poursuivait une offre pour le club, mais a précisé plus tard qu’il n’était pas sérieux.