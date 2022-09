Un nouveau meurtre ajoute aux craintes de violences électorales au Brésil

Le journal O Povo a rapporté que des témoins ont déclaré à la police qu’un homme était entré dans un bar de la ville de Cascavel samedi et avait demandé qui votait pour da Silva lors des élections du 2 octobre. Un homme a dit : « Je le ferai », puis a été poignardé. Il est décédé à l’hôpital le jour même.

SAO PAULO – La police brésilienne a déclaré lundi qu’un partisan de l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, âgé de 39 ans, avait été poignardé à mort dans un bar alors que la violence politique s’inquiétait de plus en plus dans une campagne présidentielle tendue.

La police a publié plus tôt une déclaration disant que l’homme avait été tué en raison d’une “discussion politique” et a déclaré que le suspect de 59 ans était toujours en fuite.

Da Silva, un gauchiste qui a gouverné de 2003 à 2010, est en tête dans pratiquement tous les sondages contre le sortant de droite Jair Bolsonaro, qui a insisté sur le fait que les sondages étaient faux et que la fraude électorale pourrait le priver de la présidence.

Plus tôt dans la campagne, un partisan de Bolsonaro a tué un responsable local du Parti des travailleurs de da Silva dans la ville de Foz de Iguacu et il y a eu des affrontements moins graves entre Bolsonaro et les partisans de da Silva.