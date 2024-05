Vladimir Poutine « a les deux yeux rivés sur Gotland », a affirmé le chef de l’armée suédoise, tout en admettant qu’il n’a constaté aucune augmentation de l’activité militaire russe.

La Suède s’efforce de renforcer ses défenses sur Gotland, une île stratégique de la mer Baltique, par crainte d’une éventuelle attaque russe, a déclaré le commandant des forces armées du pays.

Dans une interview accordée mercredi au réseau allemand RND, Micael Byden a déclaré que même si Stockholm n’a pas connu d’augmentation notable de l’activité militaire russe depuis que la Suède a rejoint l’OTAN en mars, elle continue de renforcer son empreinte sur Gotland dans le contexte du conflit ukrainien.

« Les temps paisibles sont révolus. La guerre en Ukraine a changé la situation politique en Europe et nous avons dû armer massivement Gotland.» » a déclaré Byden.

L’île, située à environ 90 km à l’est du continent suédois et à 130 km des États baltes, pourrait être utilisée pour contrôler la mer Baltique et est parfois qualifiée de « porte-avions insubmersible. »

Byden a souligné que la Suède est désormais « sécuriser l’île avec des unités stationnées en permanence et y amener temporairement des forces supplémentaires si la situation de danger s’aggrave. » « Je suis sûr que [Russian President Vladimir] Poutine a les deux yeux rivés sur Gotland… Si Poutine envahit Gotland, il peut menacer les pays de l’OTAN depuis la mer. » dit le commandant.

La Suède a rétabli sa présence militaire permanente à Gotland en 2016, après le début de la crise ukrainienne. Le nombre de militaires basés là-bas devrait atteindre 400 en 2024, et 280 autres conscrits devraient arriver l'année prochaine.















Moscou a dénoncé les allégations selon lesquelles elle envisageait d’attaquer l’OTAN « absurdité, » en insistant sur le fait qu’elle n’a aucun intérêt militaire ou géopolitique à le faire.

Les commentaires de Byden interviennent après que le ministère russe de la Défense a publié mardi une proposition – qui a depuis été supprimée – visant à ajuster les coordonnées des points auxquels il calcule les eaux territoriales russes à côté de plusieurs membres de l’OTAN, en particulier dans la mer Baltique. Le projet a déclenché une réaction en Occident et des spéculations selon lesquelles Moscou cherchait à redessiner les frontières.

Plus tard, TASS et RIA Novosti ont rapporté, citant une source militaro-diplomatique, que la Russie n’avait pas l’intention de réviser ses frontières existantes avec les membres de l’OTAN et n’avait jamais eu l’intention de le faire. Commentant la proposition, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que « il n’y avait rien de politique » à propos du projet, soulignant que le paysage géopolitique dans le voisinage de la Russie a radicalement changé ces dernières années.

« Vous voyez à quel point les tensions s’intensifient, le niveau de confrontation, en particulier dans la région de la mer Baltique », a-t-il déclaré, ajoutant que ces circonstances nécessitent que la Russie prenne des mesures pour assurer sa sécurité.