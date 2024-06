Un nouveau médicament pourrait remplacer la CPAP pour certaines personnes souffrant d’apnée du sommeil

(NewsNation) – Les chercheurs espèrent qu’un troisième essai sera la bonne solution pour trouver un médicament qui pourrait remplacer un appareil CPAP pour les personnes souffrant de cas légers d’apnée obstructive du sommeil.

« Il existe un besoin clair et non satisfait d’un traitement efficace et bien toléré pour traiter les effets physiologiques et symptomatiques de l’apnée obstructive du sommeil », selon le site Internet du fabricant du médicament. Apnimé.





Son objectif est de « développer des médicaments oraux pour traiter la biologie sous-jacente de cette maladie qui altère la vie ».

La société basée au Massachusetts développe un médicament appelé AD109. Il s’agit d’une combinaison d’aroxybutynine, utilisée pour traiter les symptômes d’une vessie hyperactive, et d’atomoxétine, utilisée pour traiter le TDAH.

Un troisième essai du médicament est en cours, et les chercheurs affirment que jusqu’à présent, il a montré « une amélioration cliniquement significative de [sleep apnea]ce qui suggère que le développement ultérieur du composé est justifié.

Environ 39 millions d’Américains souffrent d’apnée du sommeil, une condition dans laquelle les voies respiratoires supérieures s’effondrent pendant le sommeil, bloquant partiellement ou complètement le flux d’air vers les poumons.

Le meilleur traitement actuel est un appareil CPAP, qui force l’air à travers le nez et la bouche pour maintenir les voies respiratoires ouvertes.

L’AOS est l’une des affections les plus « sous-reconnues », selon La Clinique de Cleveland. Il indique que jusqu’à 90 % des personnes atteintes d’AOS ne le savent pas.

Les personnes atteintes sont souvent somnolentes toute la journée en raison d’un manque de sommeil de qualité, ont la bouche sèche ou des maux de gorge, une pression artérielle élevée et une diminution de la libido.

Et la complication la plus notable de l’AOS est la mort. Il était lié à la mort de la star de la NFL Reggie White, des acteurs Carrie Fisher et John Candy, ainsi que de Jerry Garcia des Grateful Dead.