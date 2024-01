Un nouveau médicament peut créer une nouvelle vie pour les patients diabétiques, sans aiguilles

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Ces capsules contenant des nano-porteurs d’insuline seront testées sur des humains en 2025. Crédit : Nicholas Hunt

Il y a environ 425 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde. Environ 75 millions d’entre eux s’injectent quotidiennement de l’insuline. Désormais, ils pourraient bientôt disposer d’une nouvelle alternative aux seringues ou aux pompes à insuline. Les scientifiques ont trouvé une nouvelle façon de fournir à l’organisme de l’insuline intelligente.

La nouvelle insuline peut être consommée en prenant une capsule ou, mieux encore, dans un morceau de chocolat.

À l’intérieur se trouvent de minuscules nano-porteurs dans lesquels l’insuline est encapsulée. Les particules font 1/10 000ème de la largeur d’un cheveu humain et sont si petites que vous ne pouvez même pas les voir sous un microscope normal.

“Cette façon de prendre l’insuline est plus précise car elle délivre l’insuline rapidement aux zones du corps qui en ont le plus besoin. Lorsque vous prenez de l’insuline avec une seringue, elle se propage dans tout le corps où elle peut provoquer des effets secondaires indésirables”, explique Professeur Peter McCourt à l’Université de l’Arctique de l’UiT Norvège. Il est l’un des chercheurs à l’origine de l’étude.

La recherche a été récemment publiée dans Nature Nanotechnologie.

Livré au foie

Ce sont des chercheurs de l’Université de Sydney et du district sanitaire local de Sydney qui, en collaboration avec l’UiT, ont découvert il y a de nombreuses années qu’il était possible d’administrer des médicaments au foie via des nanotransporteurs. La méthode a ensuite été développée en Australie et en Europe.

De nombreux médicaments peuvent être pris par voie orale, mais jusqu’à présent, les gens devaient injecter de l’insuline dans le corps. McCourt explique que le problème de l’insuline avec un nano-support est qu’elle se décompose dans l’estomac et n’arrive donc pas là où elle est nécessaire dans le corps. Cela a constitué un défi majeur dans le développement d’un médicament contre le diabète pouvant être pris par voie orale.

Mais maintenant, les chercheurs ont résolu ce défi.

“Nous avons créé un revêtement pour protéger l’insuline de la dégradation par l’acide gastrique et les enzymes digestives lors de son passage dans le système digestif, la gardant en sécurité jusqu’à ce qu’elle atteigne sa destination, à savoir le foie”, explique McCourt, biologiste du foie. .

L’enrobage est ensuite dégradé dans le foie par des enzymes qui ne sont actives que lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, libérant de l’insuline, qui peut alors agir dans le foie, les muscles et les graisses pour éliminer le sucre du sang.

“Cela signifie que lorsque la glycémie est élevée, il y a une libération rapide d’insuline et, plus important encore, lorsque la glycémie est basse, aucune insuline n’est libérée”, explique Nicholas J. Hunt de l’Université de Sydney, qui, avec Victoria Cogger, dirige le projet.

Il explique qu’il s’agit d’une méthode de gestion du diabète plus pratique et plus conviviale pour le patient, car elle réduit considérablement le risque d’hypoglycémie, à savoir l’hypoglycémie, et permet la libération contrôlée d’insuline en fonction des besoins du patient, contrairement aux injections où toute l’insuline est libérée en une seule fois.

Moins d’effets secondaires

La nouvelle méthode fonctionne de la même manière que l’insuline chez les personnes en bonne santé. Le pancréas produit de l’insuline, qui passe d’abord par le foie, où une grande partie est absorbée et maintient une glycémie stable. Dans la nouvelle méthode d’insuline, le nano-support libère de l’insuline dans le foie, où elle peut être absorbée ou pénétrer dans le sang pour circuler dans le corps.

“Lorsque vous injectez de l’insuline sous la peau avec une seringue, une bien plus grande quantité d’insuline va aux muscles et aux tissus adipeux que ce qui se produirait normalement si elle était libérée par le pancréas, ce qui peut conduire à une accumulation de graisses. Cela peut également conduire à l’hypoglycémie, qui peut être potentiellement dangereuse pour les personnes atteintes de diabète.

Avec la nouvelle méthode, ces effets secondaires seront moins nombreux.

De plus, vous n’avez pas besoin de vous piquer avec une aiguille et vous pouvez prendre les médicaments dont vous avez besoin de manière un peu plus discrète. De plus, cette forme d’insuline n’a pas besoin d’être réfrigérée.

Testé sur des babouins

L’insuline orale a été testée sur des nématodes, des souris et des rats. Enfin, le médicament a désormais été testé sur des babouins dans la National Baboon Colony en Australie.

“Afin de rendre l’insuline orale agréable au goût, nous l’avons incorporée dans du chocolat sans sucre ; cette approche a été bien accueillie”, explique Hunt.

Il dit que 20 babouins ont participé à cette étude. Lorsqu’ils ont reçu le médicament, leur glycémie a diminué.

Les babouins étaient des babouins normaux et en bonne santé, mais l’insuline orale a également été testée sur des souris et des rats diabétiques. Les souris et les rats n’ont pas présenté d’hypoglycémie (hypoglycémie), de prise de poids ou d’accumulation de graisse dans le foie, surmontant ainsi les défis actuels liés aux injectables et autres insulines orales.

Il ne reste plus qu’à tester la nouvelle méthode sur des humains.

Prêt à l’emploi dans 2 à 3 ans

« Les essais sur les humains débuteront en 2025 et seront menés par la société dérivée Endo Axiom Pty Ltd. Les essais cliniques sont réalisés en 3 phases ; dans l’essai de phase I, nous étudierons la sécurité de l’insuline orale et examinerons de manière critique l’incidence de hypoglycémie chez les patients diabétiques en bonne santé et de type 1. “

“Notre équipe est très enthousiaste à l’idée de voir si nous pouvons reproduire les résultats d’hypoglycémie absents observés chez les babouins chez l’homme, car cela constituerait un énorme pas en avant. Les expériences suivent des exigences de qualité strictes et doivent être réalisées en collaboration avec des médecins pour garantir qu’elles sont sans danger pour les sujets testés”, déclare Hunt.

“Après cette phase, nous saurons qu’il est sans danger pour les humains et nous étudierons comment il peut remplacer les injections pour les patients diabétiques dans les essais de phase 2”, explique le chercheur.

Les chercheurs espèrent que le nouveau médicament pourra être utilisé par tout le monde d’ici 2 à 3 ans.

