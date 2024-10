Un nouveau médicament maintient les améliorations cliniques dans les MII

Les patients atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin (MII) qui ont initialement répondu à l’anticorps monoclonal expérimental tulisokibart ont continué à maintenir des améliorations cliniques et endoscopiques jusqu’à la semaine 50, selon les données d’extensions ouvertes de deux essais de phase II.

Dans patients atteints de colite ulcéreuse48 % des personnes recevant 250 mg de tulisokibart par voie intraveineuse ont obtenu une rémission clinique — définie comme un sous-score endoscopique de 0 ou 1, un sous-score de saignement rectal de 0 et un sous-score de fréquence des selles de 0 ou 1 qui n’était pas supérieur à la valeur initiale — contre 32 % de ceux recevant 100 mg, a rapporté Christopher Ma, MD, MPH, de l’Université de Calgary au Canada.

Dans patients atteints de la maladie de Crohn56 % des personnes recevant 250 mg de tulisokibart ont obtenu une rémission clinique – définie par un score CDAI (Crohn’s Disease Activity Index) inférieur à 150 – contre 48 % des personnes du groupe 100 mg, a rapporté Brian Feagan, MD, MSc. , de l’Université Western à London, Ontario, Canada.

Les résultats ont été présentés à la Semaine européenne unie de gastroentérologie à Vienne, et Ma et Feagan ont tous deux noté que le tulisokibart était bien toléré sans aucun signal de sécurité identifié.

L’essai randomisé de phase II ARTEMIS-UC a montré précédemment qu’un nombre significativement plus élevé de patients atteints de colite ulcéreuse active modérée à sévère obtenaient une rémission clinique avec le tulisokibart par rapport au placebo. Les nouvelles données proviennent d’une extension de cet essai et d’un autre essai de phase II, APOLLO-CDqui inclut les patients atteints de la maladie de Crohn.

Le mécanisme du tulisokibart – un anticorps monoclonal cytokine 1A (TL1A) de type facteur de nécrose tumorale – fonctionne différemment des médicaments actuellement approuvés pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Les résultats de ces études sont encourageants, a déclaré Audrey Bennett, MD, du centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville, Tennessee. Page Med aujourd’hui.

« Il existe plusieurs voies inflammatoires différentes impliquées dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, mais actuellement nous n’avons pas la capacité de prédire quel médicament sera le plus efficace pour un patient individuel », a déclaré Bennett, qui n’a participé à aucune des deux études.

« Bien qu’il existe plusieurs thérapies avancées disponibles pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, certains patients ne répondent jamais à un médicament, ou perdent leur réponse et continuent d’avoir des symptômes persistants importants », a-t-elle ajouté. « L’ajout de nouveaux traitements dotés de nouveaux mécanismes d’action contribue à enrichir l’arsenal des soins apportés aux patients vivant avec une maladie inflammatoire de l’intestin, dans l’espoir de trouver un traitement efficace. »

L’essai ARTEMIS-UC a initialement recruté deux cohortes de patients atteints de colite ulcéreuse active modérée à sévère, la plus petite d’entre elles comprenant uniquement les participants dont le test était positif pour une réponse probable au tulisokibart. Après la période d’induction de 12 semaines, les participants pourraient choisir de poursuivre l’extension, qui s’étend jusqu’à la semaine 170. Les données d’extension nouvellement présentées incluent les répondeurs tulisokibart de la plus grande cohorte de patients – ceux recrutés indépendamment des résultats de leur test génétique pour réponse aux médicaments – jusqu’à la semaine 50.

Sur les 68 patients qui ont répondu au tulisokibart pendant l’induction, 47 ont continué l’essai et ont reçu du tulisokibart par voie intraveineuse en ouvert toutes les 4 semaines à partir de la semaine 14. Parmi les 25 patients qui ont reçu 250 mg de tulisokibart, 48 % ont montré une amélioration endoscopique – une sous-score endoscopique de 1 ou moins sans friabilité – comparé à 36 % des 22 patients ayant reçu 100 mg.

Une réponse clinique s’est produite chez 68 % des patients du groupe 250 mg et chez 59 % des patients du groupe 100 mg. Une rémission symptomatique est survenue respectivement dans 32 % et 23 %.

Des événements indésirables, pour la plupart légers à modérés, sont survenus chez 63 % des patients recevant 250 mg et chez 77 % des patients recevant 100 mg. Un patient recevant 250 mg et deux patients recevant 100 mg ont présenté des événements indésirables graves.

Dans la prolongation de l’essai APOLLO-CD, 53 des 55 patients ont terminé la période d’induction de 12 semaines. Sur les 37 participants qui ont répondu, 19 ont été assignés au hasard pour recevoir 100 mg et 18 ont reçu 250 mg. Environ deux fois plus de patients du groupe 250 mg (44 %) que du groupe 100 mg (21 %) n’avaient jamais reçu de médicament biologique pour la maladie de Crohn.

Semblables aux résultats de l’extension de l’essai sur la colite ulcéreuse, les résultats cliniques, endoscopiques et des biomarqueurs ont été maintenus aux deux doses chez les patients atteints de la maladie de Crohn jusqu’à la semaine 50, mais l’amélioration a été plus importante dans le groupe de 250 mg. Une réponse clinique s’est produite chez 67 % des patients recevant la dose la plus élevée et chez 58 % de ceux recevant la dose la plus faible. Une réponse endoscopique s’est produite dans 28 % et 16 %, respectivement, et une réponse endoscopique et clinique composite s’est produite dans 22 % et 16 %.

La normalisation de la protéine C-réactive de haute sensibilité a été évaluée chez 25 participants ; aucun des neuf patients recevant 100 mg n’a atteint une normalisation, contre 31 % des 16 patients recevant 250 mg.

La plupart des événements indésirables légers à modérés sont survenus chez 78 % des participants au cours des 12 semaines d’induction et chez 83 % et 84 % des groupes 250 mg et 100 mg, respectivement, à la semaine 50. Infection des voies urinaires, COVID-19. 19, infection des voies respiratoires supérieures, bronchite, Clostridium difficile l’infection et la grippe sont survenues le plus fréquemment – chez au moins 10 % des patients des deux groupes. Des événements indésirables graves sont survenus chez 6 % du groupe recevant la dose élevée et 11 % du groupe recevant la dose faible.

Tulisokibart sera ensuite testé dans des essais de phase III pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

« Il semble raisonnable de s’attendre à ce qu’un essai de phase III donne des résultats similaires », a déclaré Bennett. « Il sera intéressant de voir les résultats sur une plus grande cohorte de patients. »

Tara Haelle est une journaliste indépendante spécialisée dans la santé et les sciences basée près de Dallas, au Texas.

