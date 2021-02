Un nouveau médicament contre le coronavirus qui a guéri avec succès 30 cas de la maladie chez des patients hospitalisés israéliens a été salué par les scientifiques comme une « énorme avancée ».

La substance EXO-CD24 a été développée au centre médical Ichilov de Tel Aviv et a terminé avec succès sa première phase d’essais cliniques vendredi.

Le traitement a été administré à 30 patients atteints de coronavirus, dont les conditions variaient de modérées à sévères.

Vingt-neuf des patients ont ensuite obtenu leur congé de l’hôpital dans les trois à cinq jours suivants, tandis qu’un patient a mis un peu plus de temps à se rétablir.

Une protéine connue sous le nom de CD24 est délivrée aux poumons par les exosomes contenus dans le médicament, ce qui aide à rééquilibrer le système immunitaire et à l’empêcher de réagir de manière excessive au virus.

Le professeur Nadir Arber a initialement conçu l’EXO-CD24, qui est respiré sous forme de gaz et pris une fois tous les cinq jours, afin de traiter les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire.

«Même si les vaccins font leur travail, et même s’il n’y a pas de nouvelles mutations, d’une manière ou d’une autre, le coronavirus restera avec nous», a déclaré le professeur Arber au site d’information Arutz Sheva.

«C’est pourquoi nous avons développé ce médicament spécial. Cela fait environ six mois entre le moment où l’idée est née et les premiers essais sur l’homme [being] menée. »

Roni Gamzu, le directeur du centre médical Ichilov, a déclaré que la recherche au cours de la première phase de l’essai était « avancée et sophistiquée et pourrait sauver les patients atteints de coronavirus ».

S’adressant au Times of Israel, il a déclaré: «Les résultats des essais de phase un sont excellents, et tous nous donnent confiance dans la méthode qu’Arber recherche dans son laboratoire depuis de nombreuses années.

Aucun placebo n’a été utilisé dans la première étape de l’essai, et la phase suivante des essais cliniques continuera d’examiner les effets et l’efficacité du traitement.

Le médicament Allocetra, qui a été développé au centre médical Hadassah, a également rapporté des résultats prometteurs dans la deuxième étape de son essai clinique.

Israël a annoncé hier qu’il assouplirait les restrictions de verrouillage mais maintiendrait ses frontières fermées après une baisse de son nombre de cas de coronavirus.