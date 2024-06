Un nouveau médicament contre les tumeurs intestinales a aidé à guérir le cancer dans 100 % des cas

GSK annoncé une avancée majeure dans le traitement du cancer. Un médicament appelé Jemperli (dostarlimab) a montré des résultats impressionnants lors d’un essai de phase 2 au Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK). L’étude a inclus 42 patients souffrant d’un cancer rectal localement avancé avec déficit de réparation des mésappariements (dMMR), un type de cancer de l’intestin.

Utilisé comme traitement de première intention et comme alternative à la chimiothérapie et à la chirurgie, Jemperli a guéri le cancer chez tous les patients, montrant « un taux de réponse clinique complète sans précédent de 100 % ». Les tests qui ont suivi n’ont montré aucune preuve de tumeurs restantes. De plus, les 24 premiers patients sur 42 ont été observés après un délai moyen de 26,3 mois et n’ont montré aucun signe de réapparition du cancer.

GSK testera le médicament dans le cadre d’études supplémentaires portant sur certains types de cancers colorectaux.

Ce nouveau médicament à base d’anticorps monoclonaux se lie à certaines cellules immunitaires et empêche les cellules cancéreuses d’échapper à la détection immunitaire. Le système immunitaire est alors capable de tuer lui-même les tumeurs cancéreuses.

La norme actuelle de soins pour le type de cancer rectal avancé traité avec Jemperli comprend deux phases. Tout d’abord, les patients subissent une chimiothérapie et une radiothérapie. Après cela, ils subiront une intervention chirurgicale pour retirer des parties de l’intestin et des tissus environnants.

Comme GSK l’a expliqué dans un communiqué de presse, les options de traitement actuelles peuvent avoir des résultats positifs dans un premier temps. Mais un tiers des patients finissent par mourir d’un cancer, les métastases se propageant à d’autres organes. De plus, la chimiothérapie et la chirurgie peuvent avoir d’autres effets négatifs sur la qualité de vie.

Utiliser un médicament pour éliminer complètement le cancer changerait la donne, et c’est ce qu’annonce GSK.

GSK a présenté cette semaine les nouvelles données à l’American Society of Clinical Oncology 2024, qualifiant les résultats de « remarquables ».

« Les données ne montrant aucun signe de maladie chez 42 patients sont remarquables », a déclaré Hesham Abdullah, vice-président principal et responsable mondial de l’oncologie, de la R&D chez GSK. dit. « Ces résultats nous rapprochent de la compréhension du potentiel du dostarlimab-gxly dans ce contexte à visée curative pour les patients atteints d’un cancer rectal localement avancé dMMR. Nous sommes impatients d’évaluer le dostarlimab-gxly dans certains cancers colorectaux dans le cadre de nos études d’enregistrement AZUR-1 et AZUR-2 en cours.

GSK a déclaré que les patients de l’étude n’avaient pas présenté d’événements indésirables de grade 3 ou plus. L’innocuité et la tolérabilité du médicament étaient « généralement conformes au profil d’innocuité connu de l’agent ». Le communiqué de presse couvre également les différents effets indésirables que les patients pourraient ressentir.

« Ces résultats démontrent le potentiel du dostarlimab-gxly en tant que nouvelle approche du traitement du cancer rectal dMMR localement avancé qui conduit à une régression complète et durable de la tumeur sans qu’il soit nécessaire de recourir à un traitement susceptible de modifier la vie », a déclaré Andrea Cercek dans un communiqué.

Cercek est chef de section du cancer colorectal, codirecteur du Centre du cancer colorectal et gastro-intestinal à apparition précoce, MSK, et chercheur principal de l’étude de phase II.

« En tant que clinicien, j’ai pu constater par moi-même l’impact débilitant du traitement standard du cancer rectal dMMR et je suis enthousiasmé par le potentiel du dostarlimab-gxly chez ces patients », a déclaré Cercek.

Pour l’instant, le Jemperli (dostarlimab) n’est pas approuvé dans le monde entier pour le traitement de première ligne des cancers rectaux avancés. GSK continue d’étudier le médicament dans le cadre d’études supplémentaires impliquant des patients atteints d’un cancer colorectal.