Un nouveau médicament contre la SLA est maintenant couvert en Colombie-Britannique

Un nouveau médicament pour le traitement de la SLA est maintenant couvert par BC PharmaCare.

Albrioza a été ajouté au formulaire PharmaCare en tant que prestation de couverture limitée mercredi 19 juillet, a annoncé le gouvernement provincial. La nouvelle couverture devrait profiter à jusqu’à 100 personnes en Colombie-Britannique atteintes de sclérose latérale amyotrophique, une maladie rare qui change la vie.

Le médicament est pris par voie orale et agit pour ralentir la progression de la maladie et la perte de déclin fonctionnel chez les personnes éligibles vivant avec la SLA.

La province affirme que cet accès élargi s’appuie sur l’investissement précédent de 4 millions de dollars de la Colombie-Britannique dans le projet Hope de la Société de la SLA de la Colombie-Britannique, qui vise à établir une clinique de la SLA de classe mondiale à l’Université de la Colombie-Britannique. L’objectif est les soins aux patients, la recherche et l’accès accru des patients aux essais cliniques.

Il existe deux autres thérapies également disponibles pour le traitement de la SLA : Edaravone (Radicava) est une formulation intraveineuse financée en tant que couverture limitée par BC PharmaCare depuis août 2020 et Riluzole (Rilutek et génériques) qui est également couvert exceptionnellement au cas par cas.

La SLA est une maladie neurodégénérative mortelle qui fait progressivement perdre aux patients la capacité de bouger, de parler, d’avaler et de respirer. Les patients ont généralement entre le milieu et la fin de la cinquantaine lorsqu’ils présentent des symptômes et la durée de survie moyenne varie de 20 à 48 mois.

