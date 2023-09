Un nouveau médicament contre la dépression évite les effets secondaires malheureux des autres

29 septembre 2023 – La FDA a approuvé un nouveau médicament pour traiter le trouble dépressif majeur chez les adultes qui ne présente pas d’effets secondaires courants observés avec d’autres médicaments contre la dépression.

a déclaré le fabricant de médicaments Fabre Kramer, basé à Houston, dans un communiqué de presse.

Le médicament sera « le premier et le seul antidépresseur approuvé doté d’un nouveau mécanisme d’action qui cible sélectivement le récepteur de la sérotonine 1A, un régulateur clé de l’humeur et des émotions », indique le communiqué de presse.

La société a déclaré que les effets secondaires les plus fréquents observés dans un essai portant sur 5 000 personnes étaient des périodes légères et brèves d’étourdissements et de nausées.

Exxua devrait être disponible en pharmacie début 2024, a indiqué la société. Le médicament, connu en laboratoire sous le nom de chlorhydrate de gépirone, sera vendu sous forme de comprimés.

La FDA avait déjà refusé à trois reprises des demandes pour ce médicament en raison de l’échec des études.

Michael Pollock, PDG de Depression and Bipolar Support Alliance, a déclaré dans le communiqué de presse de l’entreprise que le nombre d’Américains souffrant de troubles dépressifs majeurs a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, avec environ 30 % des adultes aux États-Unis présentant davantage de symptômes de dépression.