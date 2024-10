Un nouveau médicament anti-obésité semble prometteur dans la prévention de l’insuffisance cardiaque liée au diabète de type 2

Le laboratoire d’Ussher a testé le nouveau médicament anti-obésité Growth Differentiation Factor 15 (GDF15), qui agit sur le cerveau pour diminuer l’appétit et favoriser la perte de poids. Il fait actuellement l’objet des premiers essais cliniques pour une utilisation chez l’homme. L’obésité est un facteur de risque à la fois du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires.

« Je crois que si nous gérons ce type de maladie cardiaque pour les plus de 400 millions de personnes qui ont reçu un diagnostic de diabète de type 2 dans le monde – si nous prenons en charge une personne diagnostiquée dans la quarantaine ou la cinquantaine – alors ils gagneront. Je n’ai pas ce type d’insuffisance cardiaque dans la soixantaine et la soixantaine », explique Ussher. «C’est débilitant pour le patient, car il s’essouffle juste après avoir monté un escalier, et cela représente également un énorme fardeau pour le système de santé.»

John Usher est professeur à la Faculté de Pharmacie et des Sciences Pharmaceutiques, Chaire de recherche du Canada en pharmacothérapie du métabolisme énergétique dans l’obésité et membre de l’Alberta Diabetes Institute et du Cardiovascular Research Institute.

L’équipe a administré du GDF15 à des souris atteintes de diabète de type 2, tandis qu’un groupe témoin a perdu du poids uniquement grâce à l’alimentation. L’équipe a constaté une amélioration de la fonction cardiaque diastolique dans les deux groupes, mais elle était meilleure chez les souris ayant reçu le médicament. L’équipe de recherche a déterminé que le médicament provoquait cette amélioration en raison de ses effets anti-inflammatoires sur le cœur.

« L’un des types de cellules qui provoquent une réponse inflammatoire dans le cœur est appelé macrophages, et nous avons constaté que moins de macrophages étaient recrutés dans le cœur », explique Ussher. « Plusieurs biomarqueurs d’élévation de l’inflammation ont diminué dans le cœur avec le traitement au GDF15 »

Santé Canada rapporte que plus de trois millions de Canadiens vivent avec le diabètereprésentant 8,9 pour cent de la population, et 6,1 pour cent supplémentaires souffrent de prédiabète. Environ 80 pour cent des personnes atteintes de diabète mourront des suites d’une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, selon l’Association canadienne du diabète. Le type de problème cardiaque le plus courant dans le diabète de type 2 est le dysfonctionnement diastolique ou « du côté gauche », dans lequel le cœur ne se détend pas correctement entre les pompes. Les symptômes comprennent la fatigue et l’essoufflement.

Le problème, explique Ussher, est que les patients nouvellement diagnostiqués avec un diabète de type 2 ne subissent pas souvent des tests de fonction cardiaque, car le traitement est axé sur le contrôle de la glycémie par le biais d’un régime alimentaire, d’une perte de poids et de médicaments. Cela signifie que les patients diabétiques peuvent vivre avec un dysfonctionnement diastolique pendant de nombreuses années sans traitement direct. Plus tard dans la vie, cela peut se manifester par une maladie souvent mortelle connue sous le nom d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée.

Ussher consacre sa carrière de chercheur à la recherche de traitements pour cette maladie cachée. Il dit que la prochaine étape de ses recherches consistera à étudier le mécanisme par lequel le GDF15 réduit l’inflammation dans le cœur.

Le laboratoire Ussher a récemment publié un autre article portant sur un médicament de type Ozempic appelé Liraglutideégalement connu sous le nom de Victoza, qui, selon eux, favorise également la perte de poids et améliore la capacité du cœur à se détendre. Ussher note que l’impact sur la perte de poids des médicaments à base de peptide-1 de type glucagon comme Ozempic ou Victoza est meilleur qu’avec le GDF15, et des études suggèrent que les deux médicaments ont des actions synergiques et pourraient être utilisés ensemble comme traitements complémentaires.