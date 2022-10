Un nouveau magasin de thé à Huntley espère créer une «destination pour les amateurs de thé du monde entier» – Shaw Local

Un espace pour les amateurs de thé pourrait arriver au centre-ville de Huntley d’ici la fin de l’année, ce qui, selon les propriétaires, comblera une lacune dans ce qui est disponible dans la région.

L’Irie Cup vise à créer “le café ultime pour les amateurs de thé” dans sa nouvelle boutique au 11805 Main St., qui abritait autrefois Street Slice Pizza. Les propriétaires, mari et femme Joe et LaShanda Lewis, espèrent ajouter à ce qui est actuellement offert dans le centre-ville et combler ce qu’ils voient comme une lacune dans ces services, selon un communiqué de presse.

«Huntley a une scène du centre-ville en plein essor, a déclaré LaShanda Lewis dans le communiqué. “Il existe une pléthore d’options de friandises, … mais il n’y a pas d’espace où vous pouvez vous asseoir, ralentir et savourer une tasse de thé exceptionnel.”

Pour aider à l’ouverture, l’entreprise collecte des fonds grâce à une collecte de fonds sur IFundWomen, qui soutient les entreprises appartenant à des femmes et à des Noirs, recherche des contributions pour refaire l’intérieur de son emplacement, selon le communiqué. Jusqu’à présent, au cours de ses six premières semaines environ, il a collecté un peu plus de 3 000 dollars, avec un objectif de 40 000 dollars d’ici le 18 novembre, selon la page de la collecte de fonds.

Certains des travaux qui doivent être effectués comprennent l’abattage d’un mur, la refonte des sols, la peinture et l’installation d’un nouveau bar, a déclaré LaShanda lundi.

“Les gens ont été assez généreux”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes satisfaits de l’endroit où il se trouve, mais nous pourrions récolter un peu plus pour tout le travail qui doit être fait.”

La Coupe Irie a été lancée à l’origine en 2020 et a construit une suite à travers les marchés fermiers de la région et les ventes en ligne, indique le communiqué. Le nouveau site de Huntley sera le premier magasin physique de l’entreprise.

Le couple ne s’attendait pas à ouvrir sa propre boutique de thé, a déclaré LaShanda. Ils se sont retrouvés à boire plus de thé que la normale pendant la pandémie de COVID-19 afin de renforcer leur système immunitaire. En regardant autour d’eux, ils ont constaté qu’il n’y avait pas beaucoup d’options de thé dans la région.

“Nous sommes un magasin spécialisé”, a déclaré Joe Lewis dans le communiqué. “Il est rare de trouver un magasin de thé haut de gamme comme le nôtre, et nous aimerions voir l’Irie Cup devenir une destination pour les amateurs de thé du monde entier.”

Une fois ouvert, le magasin vise à redonner à la communauté, l’appelant l’une des «valeurs fondamentales» des propriétaires. Cela sera également accompli à travers le thé. Ayant tous deux un héritage caribéen, ils ont été élevés dans des familles qui ont inculqué les «propriétés curatives» de différents thés.

“Nous sommes ravis d’ouvrir nos portes à tout le monde et de créer une oasis de thé à Huntley”, a déclaré LaShanda.