Un nouveau magasin de pièces de rechange vend des vêtements et des baskets en « édition limitée suprême » à Genève – Shaw Local

GENÈVE – The Dawg House, 206 Commons Drive, à Geneva Commons, propose des vêtements vintage, du streetwear et des baskets, mais ce n’est pas votre magasin de détail habituel.

Les propriétaires Jonathan Erceg, diplômé de Batavia High School en 2017, et Tyler Hintz peuvent expliquer.

La maison Dawg vend des vêtements et des baskets “en édition limitée suprême” pour plus que ce qu’ils vendaient initialement par d’autres détaillants, a déclaré Erceg.

Pour les non-initiés, cela signifie que le magasin propose des lignes de vêtements spécialisés du type qui, une fois épuisées, disparaissent.

Il s’agirait d’articles vendus via quelques magasins en ligne, a déclaré Erceg, où il n’y en avait peut-être que 200 disponibles.

Comme les t-shirts KAWS X, avec des personnages créés par un artiste new-yorkais.

Une chemise KAWS se vendrait entre 60 et 80 dollars dans leur magasin – mais ne vous excitez pas trop – car ils sont maintenant épuisés, a déclaré Erceg.

Chemises spécialisées en édition limitée en stock à The Dawg House, 206 Commons Drive, un nouveau magasin qui a ouvert ses portes au Geneva Commons. (Fourni)

Les vêtements vintage du magasin vont des années 1980 au début des années 2000, et bien que certains articles soient d’occasion, d’autres sont neufs, jamais portés avec les étiquettes encore en place, a déclaré Erceg.

Erceg et Hintz savent comment accéder aux articles spécialisés invendus et les revendre au-dessus du prix de détail.

C’est vrai : Plus que la vente au détail.

Le magasin met largement en pratique l’économie de l’offre et de la demande.

Si un article est disponible partout, le prix en tient compte.

Mais si un article est une édition limitée recherchée, le prix augmente.

“Si une chemise coûte 45 dollars, nous la vendrons 75 dollars”, a déclaré Erceg. “La même chose avec des baskets.”

Bref, The Dawg House n’est pas le magasin des chasseurs de bonnes affaires.

C’est un magasin pour les passionnés de mode à la recherche de vêtements et de baskets en édition limitée qui ne sont pas disponibles partout ailleurs.

En ce qui concerne les baskets, bien que le magasin ne soit pas associé à Nike, il revendrait un type spécial de Nike, comme une paire de Jordans qui coûterait 190 $ au détail.

Baskets spécialisées en édition limitée en stock chez The Dawg House, 206 Commons Drive, un nouveau magasin qui a ouvert ses portes au Geneva Commons. (Fourni)

“La gamme après-vente est de 250 $ à 600 $ selon la chaussure”, a déclaré Erceg.

“Nous sommes un magasin de pièces de rechange”, a déclaré Erceg. “J’ai commencé à regarder les gens sur YouTube sur la façon de revendre. C’est comme ça que j’ai commencé quand j’étais au lycée. »

Erceg a commencé par acheter une paire de chaussures Nike Air Adapt.

« Ils sont auto-laçants. Vous mettez votre pied dedans et il le lace pour vous », a déclaré Erceg. « Je les ai achetés pour les revendre. Le prix de détail était de 798 $ et je les ai revendus pour 1 800 $.

Erceg était un lycéen de 15 ans à l’époque.

Lycée?

C’est vrai. Erceg a 23 ans et vient de terminer sa dernière année à l’Université d’Aurora en administration des affaires.

Son partenaire, Hintz, 22 ans, est diplômé en 2018 de l’école secondaire Riverside-Brookfield. Il a étudié le commerce à l’université pendant deux ans.

Et comme par hasard, Hintz, qui vit à North Riverside, avait fait la même chose qu’Erceg, achetant des articles spécialisés au détail et les revendant à des prix après-vente pour un profit.

“Comment nous nous sommes rencontrés – nous avons tous les deux travaillé dans un magasin de vêtements de sport en 2019”, a déclaré Hintz. “J’étais son manager.”

Ils ont découvert, indépendamment l’un de l’autre, qu’ils vendaient des articles après-vente depuis environ cinq ans.

Et grâce à leur intérêt commun et à leur talent dans le commerce de détail après-vente, ils ont maintenant The Dawg House.

Quant à savoir comment la paire finagle ces articles de spécialité est un secret : rien à dire.

“Nous l’obtenons par le biais de contacts”, a déclaré Erceg. “C’est comme une recette secrète.”

Leur stock change tous les jours et est publié sur leur compte Instagram @thedawgpound708.