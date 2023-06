Un nouveau magasin de crème glacée à Algonquin met l’accent sur la communauté – Shaw Local

Le plus récent magasin de crème glacée d’Algonquin peut ressembler à une autre petite option de crème glacée locale de l’extérieur, mais la propriétaire Mariangela Bolognini a déclaré que son accent sur la communauté le distingue.

Cherry on Top Ice Cream Shoppe, situé au 4071 W. Algonquin Road, a ouvert la semaine dernière et a déjà vu des foules. L’emplacement a vu plus de 100 clients le jour de l’ouverture. Le chef d’équipe et diplômé de Huntley High School, Macy Barham, a déclaré que les soirées peuvent être occupées.

La collecte de fonds est l’une des passions de Bolognini, et elle en a déjà une prévue pour le samedi 10 juin.

« J’essaie de redonner, c’est l’une des grandes choses pour moi », a déclaré Bolognini. « La communauté vous aidera lorsque vous aiderez la communauté. »

Bolognini, 29 ans, a ouvert son deuxième magasin à Algonquin parce que c’est là qu’elle veut déménager à l’avenir. Elle a choisi son emplacement près du chemin Algonquin pour se rapprocher des familles et des quartiers de la ville.

« Je ne voulais pas être sur Randall Road. Je voulais être plus proche de l’endroit où les adolescents ou les enfants peuvent faire du vélo », a déclaré Bolognini.

Bolognini, qui a dit qu’elle avait une «dent sucrée», est originaire de Bartlett. Elle y a ouvert sa boutique en 2019 au 144 Bartlett Plaza.

L’ouverture en plein hiver était déjà un risque, puis trois mois plus tard, le verrouillage de la pandémie de COVID-19 s’est produit.

Les commandes à emporter et le soutien solide de sa communauté sont ce qui a aidé le magasin à prospérer pendant cette période, a-t-elle déclaré.

« Les médias sociaux étaient vraiment importants pendant COVID, en particulier à Bartlett », a déclaré Bolognini. « Les gens faisaient vraiment de la publicité pour les entreprises locales, donc j’ai l’impression que beaucoup de gens ont entendu parler de nous, ce qui n’aurait normalement pas été le cas. »

Le site de Bartlett compte près de 2 500 abonnés sur Facebook, et le site d’Algonquin en compte déjà plus de 300 au cours de sa première semaine après son ouverture.

Il existe 18 saveurs de base qui portent des noms tels que Exhausted Parent (une glace au bourbon et à l’espresso avec des morceaux de chocolat) et This $&@! Just Got Serious (une saveur primée avec du caramel, du fudge et des noix de cajou). Les saveurs tournantes gardent le menu frais, et Bolognini a toujours au moins une option de saveurs sans produits laitiers et sans sucre.

« J’ai beaucoup de clients qui ont des enfants avec des restrictions laitières, donc c’est toujours triste s’ils n’ont pas quelque chose, mais les frères et sœurs peuvent obtenir quelque chose », a déclaré Bolognini.

La crème glacée est servie en boules généreuses dans une tasse, un cône ou un sundae et peut même être transformée en laits frappés et en malts.

Bolognini a déclaré qu’elle espère servir bientôt du café et des produits de boulangerie tels que le tiramisu et les cannolis. Certains ajouts possibles au menu pourraient être des «rafraîchissements» de jus caféinés ou des beignets, qui sont très demandés par les clients, a-t-elle déclaré.

La crème glacée est fournie par Chocolate Shoppe Ice Cream, une entreprise qui fabrique de la crème glacée à Madison, dans le Wisconsin, et approvisionne à l’échelle nationale des magasins indépendants tels que Cary’s Cary Dairy Ice Cream Café et Crystal Lake’s Mellie’s Chocolate & Co.

Un troisième emplacement pourrait être une possibilité pour l’avenir, mais Bolognini a déclaré qu’elle voulait voir comment le n ° 2 se déroulerait en premier.

« Peut-être trois. Nous verrons », a déclaré Bolognini. « Ça pourrait être sympa. »