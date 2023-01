Un nouveau MacBook Pro inédit avec prise en charge du Wi-Fi 6E trouvé dans la base de données réglementaire

Un nouveau MacBook Pro inédit avec prise en charge du Wi-Fi 6E a été trouvé dans la base de données Canada Radio Equipment List au milieu des rumeurs selon lesquelles Apple prévoit de faire une annonce dès demain, mardi 17 janvier pour dévoiler du nouveau matériel.

La découverte par Wade Penner sur Twitter montre que la nouvelle machine inédite prend en charge le Wi-Fi 6E, qui utilise la bande sans fil 6 GHz pour des vitesses plus rapides et des latences plus faibles par rapport au Wi-Fi 6 et aux versions antérieures.

Il est bien compris que Apple travaille sur des versions améliorées du MacBook Proavec les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces qui devraient représenter des mises à niveau mineures des machines de la génération actuelle.

Selon les rapports, Les prochains modèles de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max d’Apple offriront “des avancées marginales par rapport aux processeurs MacBook Pro actuels”.

Il ne devrait pas être surprenant que les nouveaux modèles de MacBook Pro 2022 d’Apple apportent des mises à niveau relativement mineures par rapport aux modèles M1 Pro et M1 Max de la génération précédente, qui ont été lancés parallèlement à une refonte complète du MacBook Pro, avec une encoche de style iPhone, une charge MagSafe, un écran Liquid Retina XDR, un port HDMI, et plus encore.