Un nouveau long métrage d’un écrivain de la Colombie-Britannique raconte l’histoire vraie du “Flying Bandit” du Canada

Le producteur et scénariste basé à White Rock, Kraig Wenman, est aux anges en ce moment.

Le vétéran du scénario de longs métrages – il en a vendu des dizaines, dont beaucoup pour les chaînes Lifetime Movie Network et Hallmark Movies & Mysteries – a récemment appris son projet passionnel, la véritable « comédie dramatique » du crime, Banditfera ses débuts dans les cinémas Cineplex – y compris Langley’s Colossus – le 23 septembre.

La fenêtre de cinéma du film sera rejointe par une multitude d’options de diffusion en ligne et par câble, notamment Apple-TV, Prime Video, VUDU, Google Play, Microsoft, Spectrum, DirecTV, Comcast, Cox, Dish, Fios, Telus, Shaw, Rogers et Bell.

Et, grâce aux accords de territoire conclus par Wenman et ses partenaires de production au Festival de Cannes en mai, le public le verra également partout, du Royaume-Uni, de la France, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Italie, de l’Allemagne à la Pologne, des États baltes, du Moyen-Orient. Est, Corée du Sud, Taïwan et Afrique du Sud.

Avec Josh Duhamel, Elisha Cuthbert et Mel Gibson, Bandit est l’histoire vraie du braqueur de banque né aux États-Unis, Gilbert Galvan (joué par Duhamel), qui, à la fin des années 1980, s’est mérité le titre de « bandit volant » du Canada.

Vivant sous le pseudonyme de Robert Whiteman – théoriquement un passeur d’actions et d’obligations à succès – le garçon et sympathique Galvan a vécu une existence confortable de classe moyenne à Pembroke, en Ontario. avec une femme, Andrea (joué par Cuthbert) qui n’avait aucune idée de sa véritable profession.

Galvan, qui adorait prendre l’avion en première classe au départ de Toronto lors de ses « voyages d’affaires », voyageait toujours avec un petit bagage supplémentaire – deux armes de poing et une multitude de déguisements faciles à enlever.

Après être descendu dans une autre ville canadienne, le bandit rusé réussissait un ou deux travaux bancaires habilement exécutés avant d’embarquer calmement dans un autre jet pour le vol de retour, avec une mallette maintenant pleine d’argent.

Au cours d’une carrière de trois ans particulièrement non violente – qui comprenait le braquage de banques dans 15 villes – Galvan aurait engrangé 2,3 millions de dollars.

Mais sa chute a commencé lorsqu’il a rencontré le charismatique propriétaire d’un club de strip-tease et amateur de bijoux Tommy Craig (joué par Gibson) qui avait la réputation d’être l’un des plus grands receleurs de biens volés de l’Ontario.

Compte tenu de la démesure des événements réels, il y a un élément comique à Bandita déclaré Wenman – ce qui le place sur un territoire similaire à d’autres véritables “drames” criminels tels que Souffler et Attrape-moi si tu peux.

Réalisé par le Canadien Allan Ungar, et tourné au début de l’été 2021, Bandit renverse également la pratique habituelle de l’industrie cinématographique selon laquelle les sites canadiens remplacent les États-Unis en faisant en sorte que les sites américains (à et autour de Thomasville, en Géorgie) remplissent les zones urbaines et suburbaines de l’Ontario.

Cela s’explique en partie par le fait qu’il était plus facile de mettre en place un financement aux États-Unis – après le verrouillage initial du COVID – qu’au Canada, a déclaré Wenman. Nouvelles de l’Arche de la Paix.

« Ça a été une aventure. Nous avons tourné 21 jours en Géorgie, un jour à Ottawa, puis un jour à Los Angeles et tout est enfin réuni. Il devient de plus en plus difficile de rivaliser avec les studios pour le théâtre (l’espace), alors nous sommes ravis d’avoir 100 écrans en Amérique et partout “à la demande”.

“J’ai passé tous les jours au téléphone avec le réalisateur Allan Ungar pour passer en revue chaque plan, chaque prise de vue alternative, et ce fut définitivement un travail d’amour de porter à l’écran cette véritable histoire canadienne qui se déroule pour une fois au Canada !

Le fait qu’Ungar ait une mémoire photographique a aidé le processus de production, a déclaré Wenman.

« Il a fini par connaître le scénario mieux que quiconque, ce qui nous a aidés à tourner 163 scènes, avec 918 installations/prises de vue en seulement 21 jours, sans compter le département caméra de la deuxième unité. Heureusement, nos équipes en Géorgie, à Los Angeles et à Ottawa ont pu travailler. les longues heures à la vitesse de l’éclair.

“Ce sont vraiment eux qui méritent tout le crédit.”

Mais donner au film son «cœur», a déclaré Wenman, était le casting, qui s’est lié comme une équipe efficace.

“Josh n’était pas seulement suave, mais hilarant dans l’improvisation, comme vous le verrez dans sa performance. Et Elisha, jouant le cœur, l’espoir et la conscience du film, a vraiment aidé à ancrer toute la folie de l’histoire réelle. Au cœur du film, c’est vraiment une histoire d’amour entre Josh et Elisha avec des dictons et des plaisanteries que j’ai volés dans ma propre vie.

Un ajout de dernière minute au casting était Nestor Carbonnel, qui apporte beaucoup d’énergie et de professionnalisme au rôle de l’ennemi juré du policier de Galvan, a noté Wenman.

“Il est comme Michael Jordan… vous lui donnez juste le ballon”, a-t-il déclaré.

Et Wenman a déclaré qu’il avait vraiment aimé travailler sur le plateau avec Gibson, qui a apporté une grande partie de sa propre expérience en tant que scénariste et réalisateur au projet.

«Il pourrait vraiment ajouter des lignes et les retravailler sur la page avec moi. Comme les lignes de Josh, pour Mel, nous avons utilisé le dialogue réel des vrais personnages sur lesquels ils étaient basés chaque fois que nous le pouvions. Comme Mel disant, “J’ai une thèse de doctorat dans la rue” qui est tellement ‘gangster’ – et une ligne complètement réelle.

Et le vrai Galvan, qui a finalement purgé sa peine pour ses crimes, n’était pas loin du projet – il apparaît en fait en arrière-plan pendant plusieurs scènes du film, a déclaré Wenman.

Après avoir été présenté par Robert Knuckle, auteur du livre Le bandit volant – qui, avec des interviews du journaliste Ed Arnold, est devenue la base du scénario – Galvan et Wenman se sont liés d’amitié presque immédiatement.

“Il va bien, un homme libre, avec qui je parle presque tous les jours”, a déclaré Wenman.

“Il est ravi de montrer aux gens l’histoire folle qu’il a vécue et apprécie la notoriété. Il est en arrière-plan pendant les scènes de bar aux côtés de votre serviteur.

« Il est difficile de penser que tout a commencé avec un moi de neuf ans qui a entendu la légende urbaine à ce sujet à Ottawa », a ajouté Wenman, qui a vécu dans la capitale de la maternelle à la 6e année, alors que son défunt père, Bob, était en service. au parlement en tant que député de Fraser Valley West.

“J’habitais peut-être à 10 minutes du vrai bandit là-bas.”

Naturellement, c’est très gratifiant pour Wenman de voir le projet, trois ans de travaux, se concrétiser – et il prévoit d’emmener un grand groupe d’amis à la première, à 19 heures, à Colossus le 23 septembre.

“C’est un moment excitant de voir votre rêve devenir réalité, un petit film indépendant avec un cœur qui affronte les grands, un peu comme Galvan l’a fait contre les ‘banksters'”, a-t-il déclaré.

Et il a un message pour les cinéastes en herbe.

“Tout le monde vous dira qu’il est impossible de réaliser quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré.

« Mais tout ce qui en vaut la peine n’est jamais facile. Et tout est impossible jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Vos rêves ne vont pas vous suivre, alors allez-y, poursuivez-les, attaquez-les et giflez-les jusqu’à ce qu’ils se soumettent !

