Une perte ou une distorsion du goût et de l’odeur est devenue l’une des caractéristiques de COVID et un nouveau livre de cuisine, développé avec des scientifiques sensoriels, espère aider ceux qui subissent encore l’effet secondaire.

«Cela peut être vraiment décourageant pour tant de gens», a déclaré Ryan Riley, co-auteur de Taste & Flavour et fondateur de Life Kitchen, qui propose des cours de cuisine gratuits pour les personnes vivant avec une perte de goût et d’odeur.

«Nous avons affaire à des patients atteints de cancer depuis des années avec ce problème et pour eux, il s’agit d’essayer de les ramener autour de la table dans l’idée de manger et de cuisiner. Cela peut être la première étape avant même d’essayer de lutter contre la perte de goût et de saveur. »

Plus de 120 millions de personnes ont été infectées par Covid-19 et 65% d’entre elles ont souffert de troubles de l’odorat, tandis que 10% continueront à avoir le problème longtemps après la guérison de la maladie.

Certains souffrent de parosmie, c’est-à-dire lorsque le cerveau ne détecte pas la bonne odeur, de sorte que les aliments tels que le chocolat, le café et l’ail ont un goût complètement différent et d’autres ont une anosmie, où l’odeur et le goût disparaissent.

Le professeur Barry Smith, directeur fondateur du Center for the Study of the Senses, a déclaré: «La plupart des gens ne réalisent pas que votre odorat vous donne la plupart des choses que nous appelons les goûts.

«En fait, la langue vous donne très peu; vous n’avez pas de récepteurs de mangue sur votre langue et c’est toujours parce que les odeurs vont de votre bouche à l’arrière de la gorge et jusqu’au nez pour vous donner la saveur.

« Alors quand … les gens disent, je ne peux vraiment rien goûter du tout, si nous les testons, nous constatons qu’ils peuvent goûter du sel, du sucré, de l’acide avec du jus de citron ou du sucre mais c’est à peu près tout. »

« Nous cherchons des moyens de vraiment entrer dans le palais », a ajouté Riley. « Beaucoup d’ingrédients umami vraiment riches comme la sauce soja ou le miso parmesan. Et puis nous cherchons à superposer des saveurs, donc ajouter des agrumes et de la brillance et des choses comme l’ananas mariné – l’ananas a une enzyme qui stimule l’abduction du citron vert est très beau. »

Le professeur Smith a expliqué comment le goût diffère pour les personnes souffrant d’anosmie et de parosmie.

«Les gens décrivent le café comme des eaux usées fruitées, et cela va être très déconcertant. Il faudra donc un certain temps à ces sens de l’odorat pour réguler vos nouveaux récepteurs régénérants pour réapprendre le code.

« Au milieu de cela, Ryan essaie de fournir des recettes de cuisine pour ces aliments sains qui ne déclenchent pas la réaction de dégoût pour donner aux gens du plaisir et du plaisir ainsi que la nutrition dont ils ont besoin. »

