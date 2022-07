Un nouveau livre raconte l’histoire de Woodridge – Shaw Local

Lorsque l’ancien maire de Woodridge, Bill Murphy, a vu un collègue partager sur les réseaux sociaux que sa communauté avait écrit un livre célébrant l’histoire de la ville, Murphy n’a pas perdu de temps pour contacter Jo Fredell Higgins, auteur de ce roman historique. Un an plus tard, le livre “Histoire de Woodridge” est terminé et prêt à être publié.

Le village célébrera la sortie du livre avec le maire Gina Cunningham, le chef de la police Brian Cunningham et l’auteur Fredell Higgins lors d’une soirée crème glacée de 10 h à midi le 30 juillet au Village Hall, 5 Plaza Drive.

“Je suis certainement impatient d’y être, et je suis ravi que les résidents aient cette histoire”, a déclaré Murphy. “Les habitants de Woodridge se sont toujours démarqués pour moi, et ce livre fera revivre l’histoire de Woodridge.”

Il s’agit du huitième livre de Fredell Higgins sur l’histoire locale, ayant déjà publié des livres documentant l’histoire de Naperville, DeKalb, Genève, Aurora et Montgomery. Au cours de la phase de recherche de son processus, elle passe une grande partie de son temps à interroger des centaines de résidents et à vraiment connaître une communauté, a-t-elle déclaré.

À Woodridge, Fredell Higgins a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré de personne grincheuse, apprenant rapidement à quel point les habitants du village sont exceptionnels et ce qu’ils contribuent au caractère de la communauté.

“J’ai trouvé que le village de Woodridge est un endroit remarquable”, a déclaré Fredell Higgins. « D’autres communautés comptent de très bonnes personnes, mais pas comme Woodridge. Tous ceux que j’ai rencontrés ne pouvaient pas en faire assez pour m’aider.

Le livre retrace l’histoire de Woodridge depuis l’époque où c’était une terre agricole jusqu’à aujourd’hui, y compris les récits de la tornade de 2021 qui a balayé la communauté.

Le livre est dédié à Murphy et à sa vision de documenter l’histoire de la communauté qu’il a servie pendant plus de 30 ans.

Le livre comprend également une note de bienvenue du maire Cunningham, qui, selon Fredell Higgins, a joué un rôle déterminant dans l’écriture du livre.

“Je vous souhaite la bienvenue pour profiter de ce livre sur la riche histoire de Woodridge”, lit-on en partie dans la note. “Notre communauté a été construite par de gentils voisins qui s’entraident.”

En lisant le livre, les habitants apprendront que la terre sur laquelle repose leur village était autrefois occupée par les Indiens Potawatomi. Le livre présente également des résidents remarquables qui ont influencé la façon dont le village est devenu ce qu’il est aujourd’hui.

Non seulement les résidents liront ces personnes, mais ils les verront photographiés tout au long du livre, qui est présenté dans un récit photographique de l’histoire du village. La plupart des photographies présentées ont été fournies par la bibliothèque du village, a déclaré Fredell Higgins, qui lui a été d’une grande ressource lors de ses recherches pour le livre.

“J’ai vraiment hâte de rencontrer tout le monde – ce sera une sorte de retour aux sources pour moi”, a déclaré Fredell Higgins. « J’aimerais que le plus grand nombre puisse assister à l’événement. Le village est comme Camelot, et c’était merveilleux.