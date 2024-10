Un nouveau livre met en lumière l’opinion de Biden sur son allié le plus proche au Moyen-Orient — RT World News

« War » de Bob Woodward prétend donner un compte rendu non censuré des nombreuses bombes F que le président américain utilise lorsqu’il parle de Benjamin Netanyahu

Le président américain Joe Biden jure souvent lorsqu’il discute des dirigeants mondiaux actuels et anciens, y compris des alliés américains proches, selon un nouveau livre du journaliste du Washington Post Bob Woodward.

Le livre intitulé « Guerre » suit l’histoire des conflits en Ukraine et à Gaza et regorge de discussions en coulisses entre Biden et son entourage. Le livre devrait sortir le 15 octobre, mais des extraits qui ont circulé en ligne soulignent le manque de diplomatie de Biden et parfois son hypocrisie à huis clos.

Par exemple, alors que les États-Unis ont publiquement soutenu Israël dans sa guerre à Gaza à la suite de l’attaque du Hamas contre l’État juif le 7 octobre 2023, Woodward raconte les nombreux échanges verbaux entre Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant la guerre au téléphone. appels au cours de la dernière année.

Biden aurait crié après Netanyahu et l'aurait accusé de « n'ayant aucune stratégie » tout en avertissant qu'Israël est de plus en plus perçu comme un pays «État voyou». Le président aurait également déclaré à un ami qu'il était étonné que le leadership de Netanyahu ait duré aussi longtemps.















« Pourquoi n’y a-t-il pas eu de révolte interne ? » il a été cité comme disant. « Une forte révolte interne autour du simple fait de voter [Netanyahu] absent du bureau d’une manière ou d’une autre, d’une manière ou d’une autre ! Sortez-le de là ! Pendant ce temps, les rapports officiels de la Maison Blanche affirment que les appels téléphoniques Biden-Netanyahu ont été fructueux, cordiaux et productifs.

En avril de cette année, Biden aurait qualifié Netanyahu de « ce fils de pute », « un putain de méchant gars », et « Putain de roi menteur » lors d’une conversation privée avec un proche collaborateur, affirmant que le Premier ministre « Je n’en ai rien à foutre du Hamas [but] ne se soucie que de lui-même.

Le langage acéré de Biden aurait également été dirigé vers d’autres dirigeants. Woodward écrit que Biden utilise des gros mots pour décrire le candidat républicain à la présidentielle de cette année, l’ancien président Donald Trump, l’appelant « Ce putain de connard de roi. » Il a également été tout aussi franc en décrivant la politique de l’ancien président Barack Obama à l’égard de la Russie et de l’Ukraine, disant à un ami proche que « Barack n’a jamais pris Poutine au sérieux » et « C’est pour ça que nous sommes ici, nous avons tout foutu en l’air. »

Biden n’a pas hésité à utiliser des gros mots pour décrire le président russe Vladimir Poutine ces dernières années. Selon Woodward, il l’a appelé « ce putain de roi Poutine » et a dit « Poutine est l’incarnation du mal. » Les déclarations publiques de Biden ont souvent suscité des critiques de Moscou comme étant « inconvenant » d’un leader mondial.

Invitée à commenter le livre, la secrétaire de presse adjointe principale de la Maison Blanche, Emilie Simons, a déclaré aux journalistes que Netanyahu et Biden avaient un « relation très honnête et directe » et qu’elle n’a pas « un commentaire sur ces anecdotes spécifiques. » Simons a également souligné que « L’engagement que nous avons envers l’État d’Israël est à toute épreuve. » Elle a refusé de commenter les autres remarques de Biden.