Un nouveau livre juteux explore l’histoire culturelle des fesses

Dans l’introduction de son livre “Butts : A Backstory”, la journaliste Heather Radke se souvient d’un moment où, à 10 ans, elle et un ami ont été appelés par deux adolescents alors qu’ils faisaient du vélo.

“‘Belles fesses !’ nous les avons entendus dire », écrit Radke. “Le fait qu’ils aient dit quelque chose de spontané à propos de nos fesses était inconfortable et bizarre… Je savais qu’il y avait des parties du corps considérées comme belles et sexy et convoitées par d’autres, mais il ne m’était pas venu à l’esprit que les fesses en étaient une. d’eux.”

Cet épisode n’était qu’une série qui a amené Radke à réaliser à quel point les fesses jouent un rôle non seulement dans nos relations avec notre corps, mais dans les expériences culturelles, sociales et sexospécifiques qui définissent la féminité.

“Les mégots, aussi idiots qu’ils puissent souvent paraître, sont des symboles extrêmement complexes, chargés de signification et de nuances, chargés d’humour et de sexe, de honte et d’histoire”, écrit-elle. “La forme et la taille des fesses d’une femme ont longtemps été un indicateur perçu de sa nature même – sa moralité, sa féminité et même son humanité.”

C’est de ces observations que “Butts” – une histoire culturelle approfondie des fesses féminines – découle.

Tissant ensemble mémoires, science, histoire et critique culturelle, le livre aborde les origines physiologiques de nos derrières et emmène les lecteurs des tailles cintrées de l’ère victorienne jusqu’aux fesses révolutionnaires de Kim Kardashian et à la vulgarisation du lifting des fesses brésilien. Entre les deux, Radke examine le rôle de l’eugénisme, de la mode, des modes de fitness et de la culture pop dans la définition des normes raciales et misogynes entourant les fesses.

“Je sais seulement ce que c’est que d’être une femme blanche avec un gros cul, ce qui a évidemment ses limites”, a déclaré Radke lors d’un entretien téléphonique. “Il était important pour moi de remettre en question nos idées sur l’origine des corps en écoutant différentes voix.”

“Depuis l’essor de la traite transatlantique des esclaves, il y a toujours eu une sorte de sous-entendus racistes dans toute conversation autour des fesses, ainsi que des approches sexuées de questions telles que ‘Qu’est-ce qu’un corps féminin ? Qu’est-ce qu’un beau corps ? un beau corps être?'” elle a continué. “Les réponses à ces questions ont oscillé au fil du temps, mais notre profonde préoccupation pour cette partie spécifique du corps révèle comment les fesses ont longtemps été utilisées comme moyen de contrôler, de prescrire le désir et d’installer des hiérarchies raciales.”

Préjugés et appropriation basés sur les fesses

Une figure récurrente dans “Butts” est Saartjie “Sarah” Baartman – la soi-disant Hottentot Venus (le terme Hottentot, désormais largement considéré comme offensant, était historiquement utilisé pour désigner les Khoekhoe, une tribu indigène d’Afrique du Sud). Baartman était une femme autochtone Khoe forcée d’exposer ses «grosses fesses» au public blanc au Cap, à Londres et à Paris au XIXe siècle.

Le récit de Radke sur la vie de Baartman et sur la façon dont son corps est devenu «un fantasme de l’hypersexualité africaine» sous-tend une grande partie du récit du livre, alors qu’elle retrace les stéréotypes créés par les «scientifiques raciaux» européens de cette époque et, plus tard, les biais et les préjugés. l’héritage des femmes à gros cul comme plus hautement sexuelles – en particulier les femmes noires – remonte directement au Baartman exploité.

Radke met en lumière le vêtement d’agitation populaire au 19ème siècle. Crédit: De Agostini Éditorial/Getty Images

Radke s’est entretenu avec Janell Hobson, professeur d’études sur les femmes, le genre et la sexualité à l’Université d’État de New York à Albany, qui a beaucoup écrit sur Baartman. Hobson relie la fétichisation de la figure de Baartman à l’ensemencement du colonialisme et à la continuation de l’esclavage dans la société blanche.

“Le spectacle (de Baartman) a perpétué des idées autour de la sauvagerie africaine et de la féminité noire primitive”, explique Hobson dans le livre. “Alors, quand les Blancs regardaient Sarah Baartman, ils projetaient tout ce qu’ils avaient déjà inculqué dans la culture.”

“L’histoire de Baartman est toujours avec nous à bien des égards”, a déclaré Radke. Bien qu’elle soit décédée en 1815, “son corps a été exposé à Paris jusque dans les années 1980, puis à nouveau dans les années 1990. Cela ne date vraiment pas si longtemps et vous dit à quel point nous l’avons transformée en quelque chose de grotesque pour rester bouche bée – un stéréotype et un symbole d’exploitation.”

Radke pointe plus tard l’agitation – un sous-vêtement popularisé à la fin du 19e siècle conçu pour donner l’impression que le dos d’une femme est énorme – comme un exemple flagrant de l’appropriation par les Blancs de la silhouette de Baartman. “C’était une façon pour les femmes victoriennes de ressembler à Sarah Baartman, tout en affirmant leur propre blancheur et leurs privilèges, car cela pouvait simplement être enlevé”, a déclaré Radke. “Ce comportement se répéterait encore et encore à travers l’histoire.”

Miley Cyrus se produit lors de sa tournée Bangerz au MGM Grand Garden Arena le 1er mars 2014 à Las Vegas, Nevada. Crédit: David Becker/Getty Images

Shee explore cette même appropriation culturelle basée sur les fesses – et la monétisation – exercée par des célébrités comme Kim Kardashian et Miley Cyrus, dont la célèbre routine de twerk aux MTV Video Music Awards 2013 et lors des concerts de son “Bangerz Tour” la même année (où elle a utilisé une grosse crosse prothétique dans le cadre de sa chorégraphie) était, écrit Radke, un accessoire pour “” jouer “dans Blackness”.

En plus d’aborder la culture visuelle des vidéoclips noirs, la chirurgie plastique et le récent engouement pour le belfie (un portemanteau de fesses et de selfie) dans la même veine, Radke met également en évidence des périodes de l’histoire contemporaine où les tendances se sont déformées dans des directions différentes et opposées. Elle met en lumière la montée des “femmes sans fesses” dans les années 1910 – un look mieux représenté par le look élégant du clapet – à travers l’invention de la taille et la marque “d’héroïne chic” des années 90 capturée par le top model Kate Moss. Une telle esthétique est “quelque chose qui n’a jamais vraiment disparu”, a noté Radke.

“Je n’aspirais pas à écrire une encyclopédie des fesses, mais plutôt à donner un contexte historique à la façon dont elles ont été perçues et dépeintes, et à la façon dont les sentiments des femmes à son égard ont évolué parallèlement”, a expliqué Radke. « Que ce soit consciemment ou non, nous, et la société dans son ensemble, avons toujours prêté attention à nos fesses – en les cachant, en les accentuant, en les fétichisant. nous sommes devant un miroir.” Comme elle l’écrit dans son livre, “le cul appartient plus au spectateur qu’au regardé”.

Récupérer les fesses

Alors que de nombreuses histoires exposées dans “Butts” sont imprégnées de souffrance physique – régimes, vêtements de forme restrictifs, scalpels chirurgicaux – il y a aussi de la joie à trouver.

Pour contrer les régimes d’entraînement extrêmes des années 80, comme l’engouement pour le fitness “Buns of Steel” qui assimilait un fessier sculpté à la maîtrise de soi et au respect de soi, Radke a décrit le mouvement de fitness gras qui a émergé au cours de la même décennie, qui a réinventé “ce que était possible pour les personnes qui se sentaient souvent exclues de la culture dominante du fitness » d’offrir une forme de résistance.

Les drag queens s’habillent avec un rembourrage et des bas avant le concours de dragsters NEPA PrideFest Royale au Hilton Conference Center de Scranton, en Pennsylvanie, le 25 juin 2022. Crédit: Aimee Dilger/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

À Astoria, dans le Queens, elle a passé du temps avec un groupe de drag queens qui sculptent des coussinets en mousse pour embellir leurs fesses, transformant les fesses en quelque chose de joyeux et sans jugement.

“Une histoire de corps – en particulier de corps féminins – sera toujours une histoire de contrôle et d’oppression, mais j’ai senti qu’il était important de montrer également l’autre possibilité : la libération”, a déclaré Radke. “Ces histoires ont été parmi les recherches les plus amusantes que j’ai faites, et parmi les plus surprenantes aussi, car elles m’ont permis de rencontrer des gens qui ont surmonté les prescriptions sociétales et adopté une façon différente de penser à la grandeur, ce qui m’a aidé à la recadrer. , aussi.”

En fin de compte, a déclaré Radke, ce qui est peut-être le plus convaincant à propos des fesses, c’est qu’elles ne signifient rien.

“Les fesses ont le pouvoir de nous faire sentir si misérables ou en colère, surtout quand nous sommes dans une cabine d’essayage en train d’essayer un jean qui ne nous va tout simplement pas”, a-t-elle noté. “Mais cette angoisse est le résultat de siècles d’histoire, de culture et de politique. Elle ne vient pas de nos corps, elle a été placée sur eux. Si nous prenons du recul, nous verrons que les fesses ne sont qu’une partie du corps. . Ils pourraient ne rien signifier du tout.

“Les mégots : une histoire de fond.” Crédit: Simon & Schuster

