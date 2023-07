Un nouveau livre examine comment les gens tombent dans les théories du complot

Un nouveau livre explore comment les cerveaux humains sont prédisposés à croire aux théories du complot et aux mensonges politiques.

« J’ai étudié les mots de grands menteurs tout au long de l’histoire contemporaine, d’Hitler à Trump et j’ai trouvé des modèles communs », a déclaré Marcel Danesi, linguiste de l’Université de Toronto, à CTVNews.ca. « Comme le savaient Cicéron et d’autres anciens rhéteurs, qui contrôle le langage contrôle la pensée. »

Dans son nouveau livre Politics, Lies and Conspiracy Theories: A Cognitive Linguistic Perspective, Danesi dissèque le discours d’éminents menteurs, dictateurs et groupes haineux et trouve des points communs, comme l’utilisation de métaphores visuellement évocatrices et déshumanisantes.

« L’utilisation d’un tel langage codé renforce le contrôle mental que les autocrates visent à exercer », a déclaré Danesi. « Appeler un groupe « chiens » ou « parasites », encore et encore, finit par être accepté comme vrai. »

Danesi pointe le régime nazi, qui a décrit ses cibles comme des « ravageurs » et des « parasites » – des termes qui ont été repris plus récemment par les suprématistes blancs aux États-Unis et ailleurs.

« La recherche montre que les métaphores centrales « activent » les circuits existants dans le cerveau en reliant des images et des idées, comme par exemple en reliant un certain groupe à des parasites », a expliqué le professeur de sémiotique et d’anthropologie linguistique. « Plus ces circuits sont activés, plus ils deviennent câblés. »

Danesi dit que nos cerveaux semblent être « prédisposés » à ce genre de formules de pensée, qui nous permettent également d’accepter les théories du complot.

« Lorsque nous sommes exposés à des mensonges systémiques, tels que ceux des dictateurs et des manipulateurs d’esprit, répétés encore et encore, le cerveau semble créer un faux code de mémoire pour eux », a déclaré Danesi. « Les théories du complot résistent à la contre-argumentation parce qu’elles ne peuvent pas être réfutées – seulement crues ou non. »

Un autre fil conducteur entre les « grands menteurs » étudiés par Danesi était la croyance qu’un « État profond » ou une « cabale » contrôle secrètement le monde. Une fois que quelqu’un est profondément ancré dans une théorie du complot comme celle-ci, Danesi note qu’il tord souvent des preuves contradictoires pour les adapter à ses propres croyances. Un démenti du gouvernement, par exemple, pourrait être considéré comme la preuve d’une dissimulation.

« Les gens rechercheront des informations qui confirment leurs propres attitudes et visions du monde, ou bien renforcent les aspects du comportement conditionné, évitant les informations susceptibles d’être en conflit avec leur vision du monde », a ajouté Danesi. « Pour cette raison, il est peu probable que les personnes ayant de fortes convictions changent d’avis sur quoi que ce soit. »

Avec l’augmentation de la désinformation et du vitriol extrémiste alimentée par Internet, Danesi dit qu’il est important de se rappeler comment ce type de rhétorique peut entraîner l’instabilité et la violence.

« La crédibilité d’une théorie du complot est renforcée par ce que les psychologues appellent l’apophénie, définie comme la propension à percevoir des liens significatifs entre des choses sans rapport », a déclaré Danesi. « L’histoire montre que la violence contre les autres est souvent liée à la puissance de cet effet. »