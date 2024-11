Un nouveau livre du V&A explore le passé, le présent et l’avenir de l’art numérique

Là où l’art numérique était autrefois considéré comme une niche, révolutionnaire et subversif, il occupe désormais une place quasi omniprésente dans notre culture visuelle. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Une nouvelle publication du V&A, éditée par la conservatrice principale du design et du numérique, Corinna Gardner, ainsi que les conservatrices de l’art numérique, Pita Arreola et Melanie Lenz, répondent exactement à cette question.

Art numérique : des années 1960 à aujourd’hui est un parcours éclair de discours historiques et « contemporains sur l’art, l’intelligence artificielle, l’animation par ordinateur, la simulation et la cybernétique à travers les œuvres historiques d’artistes innovants et de praticiens contemporains renommés », nous raconte Mélanie. S’appuyant sur les riches archives d’œuvres numériques du V&A, Melanie et ses collègues ont cherché à « révéler les histoires interconnectées à partir desquelles le domaine s’est développé ». Pour ce faire, ils ont étudié la manière dont les artistes et les penseurs ont chacun contribué au réseau croissant de la créativité numérique. Cette publication constitue donc un appel et une réponse indispensable entre le passé et le présent, ici et là-bas.