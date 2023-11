Un nouveau livre détaille le chaos lorsque l’assistant de Trump a tenté de lancer le retrait de l’Afghanistan

Au cours de ses derniers jours à la Maison Blanche, le président Donald Trump a tenté de lancer un retrait militaire américain d’Afghanistan – mais ce n’était pas exactement lui qui donnait les ordres, selon un nouveau livre du correspondant en chef d’ABC News à Washington, Jonathan Karl.

Dans « Fatigué de gagner : Donald Trump et la fin du Grand Old Party », dont des extraits ont été sorti dans Vanity Fair Vendredi, Karl rapporte que son assistant Johnny McEntee, connu comme « l’homme du corps » de Trump, a mené une tentative chaotique pour remodeler la posture militaire américaine à l’étranger.

L’incident a été rapporté pour la première fois par Jonathan Swan d’Axiosmais Karl fournit de nouveaux détails importants.

McEntee, après avoir été le “body guy” de Trump (ou “body man” comme certains disent) – le membre du personnel chargé de voyager avec le président et de porter ses sacs – est devenu, à 30 ans, le directeur du bureau du personnel présidentiel, principalement chargé de superviser l’embauche et le licenciement des employés du pouvoir exécutif, notamment de veiller à ce que les membres du personnel soient fidèles à la vision politique de Trump.

Mais après les élections de 2020, écrit Karl, McEntee a assumé un rôle plus important – un rôle qui l’a vu impliqué dans l’éviction par Trump du secrétaire à la Défense Mark Esper – en le remplaçant par Christopher Miller – et dans le recrutement du conseiller principal de Miller, Douglas Macgregor.

À partir de là, rapporte Karl, McEntee a rédigé une liste de ce que Trump devrait faire dans les derniers jours de sa présidence – une liste qui comprenait le retrait des forces américaines d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie et d’Afrique.

“Trois jours après que Macgregor soit arrivé au Pentagone, il a appelé McEntee et lui a dit qu’il ne pouvait accomplir aucun des éléments de leur liste de tâches manuscrite sans un ordre signé du président”, écrit Karl dans les extraits publiés par Vanity Fair. .

L’enquête du comité de la Chambre des représentants du 6 janvier a mis au jour l’histoire extraordinaire de ce qui s’est passé ensuite, écrit Karl, mais elle n’a pas été incluse dans le rapport final du comité. Le panel avait recueilli les témoignages sous serment des principaux acteurs, dont McEntee et Macgregor, ainsi que du conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien et du président des Joint Chiefs, le général Mark Milley.

Macgregor a conseillé à McEntee que la priorité devrait être le retrait de l’Afghanistan et que cela devrait être inscrit dans une directive présidentielle. Mais lorsque McEntee ne savait pas comment rédiger un tel document, Macgregor lui a demandé, ainsi qu’à son assistant, “d’ouvrir un cabinet, de trouver un vieux mémorandum de décision présidentielle et de le copier”, écrit Karl.

“Assez simple”, rapporte Karl. McEntee et son assistant “ont rédigé l’ordre, l’ont fait signer par le président et l’ont envoyé à Kash Patel, le nouveau chef de cabinet du nouveau secrétaire à la Défense par intérim”.

Mais le document a semé une confusion généralisée parmi les hauts responsables.

Miller a rencontré Milley et d’autres pour discuter des prochaines étapes, mais Milley s’est rapidement demandé qui avait donné de tels conseils militaires à Trump. Alors que personne ne pouvait dire d’où cela venait, lui et Miller se sont rendus à la Maison Blanche pour obtenir des réponses, écrit Karl.

Lorsque Milley a demandé à O’Brien, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, d’où venait le document, O’Brien a répondu qu’il ne l’avait jamais vu auparavant. Également présent à cette réunion, le conseiller à la sécurité nationale du vice-président Mike Pence, Keith Kellogg, a examiné l’ordre et a déclaré à la salle : “Cela ne semble pas correct”, selon les extraits.

“‘Tu me dis que cette chose est fausse ?’ Milley a répondu avec incrédulité, écrit Karl. “C’est un faux morceau de papier dirigeant une opération militaire par le président des États-Unis ? C’est un faux, Keith ?””, a déclaré Milley, selon les extraits.

Le groupe a finalement demandé directement à Trump, qui a confirmé qu’il l’avait signé. O’Brien a alors dit à Trump que “ce serait très mauvais”, écrit Karl, et lui a conseillé de ne pas donner suite à la directive.

“Dès qu’il s’est rendu compte qu’un retrait de l’Afghanistan exigerait plus de travail que de demander à McEntee de griffonner une note, il l’a complètement abandonné”, rapporte Karl.

Jonathan Karl, correspondant en chef d’ABC News à Washington, est l’auteur de deux autres livres sur Donald Trump, “Front Row at the Trump Show” et “Betrayal: The Final Act of the Trump Show”.