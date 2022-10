Un nouveau livre démystifie la “théorie des pieds nus”

L’attitude nonchalante des anciens dirigeants de la Fédération indienne de football (AIFF) était la seule raison pour laquelle l’Inde a raté une chance de participer à la Coupe du monde de football de 1950, selon un nouveau livre sur l’histoire de l’équipe nationale de football.

Le nouveau livre “Box to Box : 75 ans de l’équipe de football indienne”, édité par le célèbre journaliste de football Jaydeep Basu et le jeune journaliste Sayan Mukherjee, est une collection d’essais et d’interviews de joueurs éminents d’antan ainsi que de certains des meilleurs écrivains de football. dans le pays.

Il retrace le parcours de l’équipe nationale depuis l’indépendance, comment elle est devenue championne d’Asie pendant sa “période dorée” et comment elle s’est éteinte à partir des années 1970.

A LIRE AUSSI | L’objectif principal est de lancer le processus de feuille de route stratégique pour le football indien, déclare le directeur des projets stratégiques de la FIFA, Nodar Akhalkatsi

Le livre, qui est sorti ce mois-ci, est un trésor de faits, d’anecdotes intéressantes, de racines culturelles du football, d’histoires inédites et oubliées et d’interviews à la première personne de certaines des plus grandes stars du jeu comme Tulsidas Balaram, Sudhir Karmakar. et Bhaichung Bhutia.

Dans l’essai intitulé “La gaffe du siècle”, Basu a démystifié plusieurs théories selon lesquelles l’Inde n’enverrait pas d’équipe à la Coupe du monde de 1950 après que l’équipe nationale se soit qualifiée pour celle-ci suite aux retraits de la Birmanie (aujourd’hui Myanmar) et des Philippines.

“Il n’y avait aucune raison spécifique derrière le déménagement, sauf l’attitude nonchalante des responsables de l’AIFF. Il n’était pas question que la FIFA s’oppose au fait que les Indiens jouent pieds nus – c’est une théorie fantaisiste générée beaucoup plus tard », a écrit Basu, considéré comme une autorité sur le football indien.

« Collecter de l’argent en faisant un si long voyage était bien sûr un casse-tête. Mais le problème a été résolu puisque trois associations étatiques sont venues à la rescousse de l’AIFF. La FIFA a également promis d’aider. Un camp a également été organisé pour une courte période à Calcutta (aujourd’hui Kolkata).

“Mais ce qui a finalement fait échouer le voyage, c’est l’indécision des cuivres de l’AIFF. Ils ont traîné les choses jusqu’au dernier moment, ont tenu une série de réunions, mais n’ont toujours pas pu parvenir à une décision. Au dernier moment, alors que la Coupe du monde n’était qu’à quelques semaines, ils se sont réfugiés derrière de piètres excuses pour annuler le voyage.

La décision de ne pas envoyer l’équipe nationale n’a guère été critiquée car la Coupe du monde n’avait pas encore atteint son apogée à l’époque. Les Jeux olympiques étaient plus prestigieux que la Coupe du monde à cette époque.

L’AIFF était alors dirigée par le président Moin-ul-Haq et le secrétaire général M Dutta Ray.

Sept ou huit joueurs de l’équipe indienne qui a perdu 1-2 contre la France aux Jeux olympiques de Londres en 1948 ont joué pieds nus, mais le livre a révélé qu’ils avaient tous des bottes à crampons dans leur sac de voyage et qu’ils avaient choisi de ne pas les porter.

De nombreux joueurs à cette époque préfèrent jouer avec seulement un gros ruban adhésif sur leurs pieds, au lieu de porter des bottes.

La romance du football pieds nus dont le capitaine Talimeren Ao a fait l’éloge par “nous jouons au football et vous jouez au ballon de football” s’est poursuivie jusqu’en 1954, lorsque la plupart des nations étaient déjà passées aux chaussures bien avant.

Il a fallu une humiliation 1-10 aux mains de la Yougoslavie d’alors aux Jeux olympiques d’Helsinki en 1952, la plus grande défaite d’écart jusqu’à présent, pour accélérer le passage des pieds nus aux bottes.

Quand l’équipe de hockey pakistanaise soutenait l’équipe indienne de football

Fait intéressant, le livre affirmait également que l’équipe de hockey pakistanaise soutenait les joueurs de football indiens qui recevaient la fin des mauvais traitements de la part des Indonésiens lors du dernier match des Jeux asiatiques de Jakarta de 1962 contre la Corée du Sud.

“L’Inde a joué sous les moqueries constantes de la foule. Ils ont été hués à chaque fois qu’ils ont touché le ballon et maltraités à chaque fois qu’ils ont commencé un mouvement. Le reste du contingent indien (Jeux asiatiques) avait déjà quitté Jakarta la veille et il n’y avait presque personne dans les tribunes pour soutenir l’Inde, sauf d’un quart inattendu dans un coin.

« L’équipe de hockey du Pakistan, qui avait battu l’Inde 2-0 en finale la veille, était là au grand complet pour assister à la finale de football. Et ils encourageaient l’Inde ! dit le livre dans l’essai intitulé “High Noon at Jakrata”.

L’Inde, dirigée par Chuni Goswami, a remporté la finale 2-1 grâce à des buts de PK Banerjee et Jarnail Singh pour décrocher sa deuxième médaille d’or aux Asan Games après le triomphe de 1952 à domicile.

Le livre contient des articles d’écrivains de football notables du pays, dont Dhiman Sarkar, Marcus Mergulhao et Siddharth Saxena.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici