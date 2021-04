Le récit du nouveau livre porte sur la mort du colonel Patrick Karegeya, un ancien chef du renseignement extérieur au Rwanda qui était un dissident de premier plan lorsqu’en 2014 il a été étranglé dans une chambre d’hôtel sud-africaine. Le soupçon est tombé sur les autorités rwandaises, surtout après que Kagame a déclaré lors d’une réunion quelques jours plus tard que «ceux qui sont encore en vie et qui complotent contre le Rwanda, quels qu’ils soient, paieront le prix. Qui que ce soit, c’est une question de temps.

Le titre de son livre est une métaphore de ce que Wrong et d’autres considèrent comme l’érosion impunie des libertés au Rwanda. Les analystes soulignent depuis longtemps que Kagame échappe aux vives critiques des puissances mondiales en raison de la culpabilité persistante de leur incapacité à prévenir ou à arrêter le génocide qui a tué quelque 800 000 Tutsis et Hutus modérés.

Kagame, qui est le chef de facto du Rwanda depuis 1994 et son président depuis 2000, a été salué pour avoir rétabli l’ordre et fait des progrès dans le développement économique et les soins de santé.

«Le financement occidental pour son pays dépendant de l’aide n’a pas souffert, les articles admiratifs de journalistes étrangers n’ont pas cessé, les sanctions n’ont pas été appliquées et les invitations à Davos ne se sont pas taries», écrit Wrong à propos de Kagame. «Pris dans des situations tout aussi embarrassantes, un autre État africain se verrait-il montrer une telle indulgence, année après année? La Russie, l’Arabie saoudite et la Chine n’ont certainement pas bénéficié d’une telle clémence. »

Johnston Busingye, le ministre de la Justice du Rwanda, n’a pas répondu aux appels sollicitant des commentaires sur les allégations de «Ne pas déranger». Mais l’accent mis par le livre sur le meurtre de Karegeya a été écarté dans une revue publiée dans le journal New Times contrôlé par le gouvernement rwandais, qui alléguait un parti pris et accusait Wrong de «n’avoir jamais embrassé» le Rwanda.

Human Rights Watch a déclaré dans son aperçu 2020 du Rwanda qu’après «des années de menaces, d’intimidation, de morts mystérieuses et de procès très médiatisés à motivation politique, peu de partis d’opposition restent actifs ou font des commentaires publics sur les politiques gouvernementales». Et Amnesty International, dans sa dernière évaluation, a cité un espace limité pour les groupes d’opposition, plusieurs cas de disparitions forcées et de morts suspectes en détention, dont celui de Kizito Mihigo, un chanteur et porte-parole du gouvernement retrouvé mort dans une cellule de police l’année dernière.