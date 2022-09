Un nouveau livre apporte des informations et de l’espoir aux personnes atteintes de maladie mentale

Le livre couvre un large éventail de sujets, y compris les diagnostics, la navigation dans le système de santé américain, les questions d’assurance, la meilleure façon d’aider les êtres chers souffrant de maladie mentale, des conseils pratiques sur la gestion d’un éventail de problèmes de santé mentale, la toxicomanie qui se produit avec maladie mentale, comment gérer la mort d’un être cher par suicide, comment aider les membres de la famille qui ne croient pas avoir besoin d’aide, comment aider les enfants, l’impact d’un traumatisme et comment devenir un défenseur. Il comprend des conseils d’experts cliniques, de praticiens et de scientifiques renommés.

Parmi les « experts » inclus dans le livre figurent les 130 personnes atteintes de maladie mentale qui ont partagé leurs histoires. Duckworth explique que les personnes atteintes de maladie mentale ont une expertise unique qui découle de leur expérience directe et diffère de l’expertise que les scientifiques et les professionnels de la santé apportent à la table.

Raconter leur histoire

Mehta s’est impliquée dans l’Alliance nationale pour la maladie mentale peu de temps après sa confrontation avec les administrateurs de l’université.

“Cet événement m’a incité à créer un chapitre NAMI à l’université, et c’est devenu l’une des plus grandes organisations étudiantes sur le campus”, dit-elle. Aujourd’hui, Mehta siège au conseil d’administration de l’organisation nationale.

Elle encourage les personnes atteintes de maladie mentale à raconter leur histoire, notant que l’alliance et plusieurs autres organisations peuvent « offrir un espace pour partager dans un environnement sûr et accueillant – non pas parce que vous vous sentez forcé ou sous pression, mais parce que c’est quelque chose que vous voulez faire si et quand vous vous sentez prêt.