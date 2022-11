Un nouveau lieu de divertissement ouvrira bientôt ses portes au centre-ville de St. Charles – Shaw Local

Alors qu’il se prépare à offrir une nouvelle ère de divertissement, un bâtiment de théâtre au centre-ville de St. Charles qui a été construit il y a plus de 100 ans a été nommé monument historique.

Le conseil municipal de St. Charles a approuvé lundi une désignation de point de repère historique pour l’ancien théâtre Idle Hour au 7 S. 2nd Ave. Le bâtiment, construit entre 1904 et 1908, avait abrité le théâtre Idle Hour de 1914 à 1926.

Théâtre au clair de lune prévoit d’ouvrir dans les prochaines semaines dans le bâtiment. Le lieu prévoit d’offrir des productions théâtrales, de la musique et des comédies à un prix abordable.

“Pouvoir faire partie de l’histoire de Saint-Charles et redonner au théâtre son intention d’origine est très excitant pour nous”, a déclaré Joseph Mennella, copropriétaire du Moonlight Theatre avec sa mère, Nancy Fioramonti-Mennella. “Nous sommes très heureux d’en faire partie.”

Fioramonti-Mennella a accepté.

« C’est important de connaître l’histoire d’un lieu comme celui-là et de pouvoir tout faire revivre », dit-elle.

Ils essaient de préserver le bâtiment autant qu’ils le peuvent.

“Nous avons conservé l’extérieur du bâtiment à sa façade d’origine”, a déclaré Mennella. “L’intérieur, nous avons dû le mettre à jour car nous sommes en 2022. À l’intérieur, je pense que nous avons notre propre style artistique tout en préservant l’intégrité et l’architecture d’origine du Idle Hour Theatre.”

Cela inclut la préservation des signatures des artistes qui se sont produits au Idle Hour Theatre et ont signé les murs du bâtiment.

“Nous avons préservé ce petit bout d’histoire et nous allons nous assurer que les gens peuvent le voir”, a déclaré Fioramonti-Mennella.

Curt Hurst de Frontier Development est propriétaire du bâtiment et a nommé le bâtiment pour le statut de point de repère. Une fois que la propriété est désignée comme monument historique, un certificat d’adéquation de la Commission de préservation historique de la ville sera requis avant de délivrer un permis de construction, de modification, de réparation, de démolition, de déplacement ou de tout autre changement matériel qui affecte l’apparence architecturale extérieure de la propriété. structure.

Moonlight Theatre présentera des numéros de musique, des productions théâtrales à grande échelle, des soirées d’humour et d’improvisation, des soirées à micro ouvert et du théâtre et des ateliers pour enfants.

“Nous voulons juste un divertissement professionnel de haute qualité dans la banlieue ouest de Chicago à des prix abordables”, a déclaré Mennella.

Le Zanies Comedy Club n’étant plus ouvert – il était situé dans le Pheasant Run Resort, désormais fermé – Fioramonti-Mennella a noté que St. Charles avait besoin d’un club de comédie.

“Nous avons de très bonnes comédies en ligne, y compris des comédiens locaux ainsi que des comédiens de New York et de Californie”, a-t-elle déclaré.

Le théâtre, qui peut accueillir environ 200 personnes, prévoit d’offrir aux clients des divertissements dans un cadre intimiste. Moonlight Theatre dispose également d’un bar à service complet et servira de la nourriture.

Ils voient le Moonlight Theatre s’ajouter à la scène de divertissement sans cesse croissante de St. Charles.

“C’est en train de devenir un centre de divertissement et de culture”, a déclaré Mennella.