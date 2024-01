Un nouveau lieu de divertissement à Plainfield dévoile des événements en avant-première – Inside INdiana Business

La salle de divertissement Hendricks Live, située au 200 W. Main St., à Plainfield, fait partie du nouveau centre civique de Plainfield. (Rendu fourni par la ville de Plainfield)

Five for Fighting, un artiste nominé aux Grammy Awards connu pour son hit de 2001 « Superman (It’s Not Easy) », sera la tête d’affiche de l’un des premiers événements dans une salle de divertissement de 600 places à Plainfield.

Hendricks Live, une composante du nouveau Plainfield Civic Center, a annoncé mardi trois concerts et une série de journées portes ouvertes communautaires avant la soirée d’ouverture prévue pour une date non encore annoncée en mai.

Five for Fighting, également connu sous le nom d’auteur-compositeur-interprète de Los Angeles John Ondrasik, devrait se produire le 5 avril avec un quatuor à cordes. Five for Fighting a atteint la 14e place du classement des singles Hot 100 du magazine Billboard avec « Superman (It’s Not Easy) ». Il figurait également dans le classement des singles avec « 100 Years », « The Riddle » et « Chances ».

Le groupe de fête basé à Indianapolis, My Yellow Rickshaw, se produira le 9 mars.

L’Indianapolis Chamber Orchestra devrait se produire le 17 mars.

Les performances de My Yellow Rickshaw et de l’Indianapolis Chamber Orchestra sont présentées comme des « concerts teaser de pré-saison à 10 $ ». La performance Five for Fighting est présentée comme le premier rendez-vous de la série Hendricks Live Presents.

Les billets seront mis en vente vendredi à 9 heures au hendrickslive.org. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].

Des journées portes ouvertes communautaires sont prévues les 8, 9, 15 et 16 mars.

Hendricks Live, 200 W. Main St., comprend un théâtre d’avant-scène et un espace événementiel polyvalent. Le nom du lieu est un clin d’œil au comté de Hendricks, répertorié dans le recensement américain de 2020 comme n°3 parmi les comtés à la croissance la plus rapide de l’Indiana.

“Nous attendons avec impatience l’ouverture de ce lieu exceptionnel, sur le point de devenir un trésor communautaire”, a déclaré Robin Brandgard, président du conseil municipal de Plainfield, dans une déclaration écrite. « En 2017, la ville de Plainfield a adopté un plan conceptuel de réaménagement du centre-ville, plaçant le divertissement au premier plan pour les résidents et les visiteurs. Ce développement représente un chapitre monumental dans le parcours culturel de Plainfield, un chapitre qui promet de façonner l’identité de notre communauté pour les années à venir.

Le centre civique de Plainfield a ouvert ses portes en décembre avec une réunion du conseil municipal de Plainfield. Le centre civique est composé du Plainfield Government Center, de Hendricks Live, de la Chambre de commerce de Plainfield et d’un parking.

