Un nouveau laboratoire numérique propose une formation de haute technologie aux étudiants en médecine dentaire

Les étudiants en médecine dentaire de l’Université Temple profitent d’une formation de haute technologie dans un nouveau laboratoire numérique de 1 000 pieds carrés situé à l’École de médecine dentaire de Kornberg.

Amid Ismail, doyen de l’École de médecine dentaire de Kornberg, a déclaré que les étudiants apprennent en utilisant la technologie la plus contemporaine pour pratiquer la dentisterie.

« Le domaine de la dentisterie numérique se développe très rapidement, et nous y avons largement participé avec ce laboratoire », a déclaré Ismail. « C’est un modèle pour l’enseignement dentaire. »

L’école dentaire a investi plus de 4 millions de dollars dans le laboratoire doté de 30 stimulateurs numériques utilisant des systèmes haptiques fournissant une rétroaction virtuelle. Le laboratoire comprend des simulateurs qui permettent aux étudiants de travailler sur des dents en 3D et d’éprouver la sensation de percer une dent.

Geraldine Weinstein, professeure clinicienne et directrice de l’éducation et de la pratique numériques, a déclaré que la technologie numérique est un outil utile pour enseigner aux étudiants. Les étudiants utilisent des scanners et les dernières technologies pour fabriquer des couronnes, des prothèses dentaires et des restaurations.

« Je pense que ce sont d’excellents outils pour enseigner et pour qu’ils comprennent et apprennent », a expliqué Weinstein. « C’est génial car en utilisant un logiciel, on peut bien mieux expliquer les choses. »

Alexandru Donos, étudiant en troisième année de médecine dentaire, apprécie la préparation réaliste offerte par le laboratoire.

« Le nouveau laboratoire nous offre un bon environnement pour appliquer ce que nous avons appris dans les cours et conférences didactiques », a déclaré Donos. « Il contient tout ce dont un étudiant a besoin pour s’entraîner avant d’aller en clinique et de travailler réellement sur des patients. »

La salle de classe, inaugurée officiellement en mai, intervient à l’occasion du 160e anniversaire de l’école de Kornberg. L’école est connue pour utiliser de nouveaux instruments et développer de nouvelles technologies tout au long de son histoire.

« Être à la pointe de la technologie fait vraiment partie de ce qu’est l’école dentaire de Temple », a déclaré Ismail.

L’école accueille plus de 30 000 patients chaque année, dont beaucoup sont originaires du nord de Philadelphie. Ismail affirme que la technologie du laboratoire numérique de Kornberg permettra d’offrir un service plus précis et plus rapide et de réduire les coûts pour les patients.

« Notre objectif est de faire de notre mieux pour nos patients du nord de Philadelphie et, ce faisant, de former des dentistes compatissants et compétents », a déclaré Ismail.

-Ayana Jones