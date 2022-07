Un nouveau juge entendra l’affaire contre les travailleurs sociaux d’AJ – Shaw Local

Stock de bois – Un juge de l’extérieur du comté sera amené au palais de justice du comté de McHenry pour présider les affaires de deux travailleurs sociaux accusés au pénal dans la mort d’un garçon de 5 ans de Crystal Lake qui a été tué par ses parents en 2019 .

Le juge James Cowlin, qui occupe les fonctions de chef du 22e circuit judiciaire jusqu’à la fin de son mandat le 30 novembre, a remplacé le juge à la retraite Robert Wilbrandt. Le 1er décembre, Michael J. Chmiel deviendra le nouveau juge en chef.

Wilbrandt avait supervisé toutes les questions liées à la mort d’AJ Freund, y compris les affaires pénales de ses parents, JoAnn Cunningham et Andrew Freund.

Wilbrandt avait également présidé les dossiers de Carlos Acosta et Andrew Polovin, employés du ministère des Services à l’enfance et à la famille. Acosta a été désigné comme assistant social d’AJ et Polovin était le superviseur d’Acosta.

L’ancien travailleur social du DCFS, Carlos Acosta, comparaît devant le tribunal de Woodstock en mars 2021. Acosta était le travailleur social du DCFS supervisant AJ Freund, 5 ans, avant son meurtre par les parents Andrew Freund et JoAnn Cunningham. (Matthieu Apgar)

Dans un geste rare, chacun a été accusé au pénal dans la mort de l’enfant.

Vendredi, Cowlin a déclaré aux avocats d’Acosta et de Polovin qu’il avait un conflit en présidant les affaires car, dans son rôle de juge en chef, il comparaît devant le conseil du comté de McHenry sur des questions budgétaires et d’autres questions, et Acosta est membre du conseil du comté.

Acosta, 56 ans, de Woodstock, et Polovin, 49 ans, d’Island Lake, sont chacun accusés de deux chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’un enfant et de la santé d’un mineur, crimes de classe 3, et d’un chef de conduite imprudente, un crime de classe 4 , lié à leur traitement du cas d’AJ.

S’ils sont reconnus coupables des accusations les plus graves de mise en danger d’enfants, un crime de classe 3, ils pourraient encourir entre cinq et 10 ans de prison.

Avant Wilbrandt, Cunningham a plaidé coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à 35 ans de prison. Freund a également plaidé coupable devant Wilbrandt et il purge une peine de 30 ans de prison.

La prochaine date d’audience d’Acosta et de Polovin est le 30 août. Aucun des deux hommes n’était présent au tribunal vendredi.